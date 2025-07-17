MEB’de dikkat çeken görevden alma
LGS’de soru sızdırma iddialarının konuşulduğu günlerde MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı.
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gündeme gelen soru sızdırma iddiaları tartışılmaya devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı.
Görevden almanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni atama ve sürece dair detaylar geldikçe haber güncellenecek.