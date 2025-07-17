MEB’de dikkat çeken görevden alma

LGS’de soru sızdırma iddialarının konuşulduğu günlerde MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MEB’de dikkat çeken görevden alma
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gündeme gelen soru sızdırma iddiaları tartışılmaya devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı.

Görevden almanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni atama ve sürece dair detaylar geldikçe haber güncellenecek.

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