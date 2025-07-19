Meclis Genel Kurulu’nda arbede: Zeytinlik teklifi gerginliği kavgaya dönüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda tansiyon yine yükseldi. Zeytinlik alanlarda maden faaliyetlerine izin verilmesini öngören yasa teklifinin görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

CHP’li milletvekilleri, yasa teklifinin geri çekilmesini talep ederek kürsüyü işgal etti. Protestolar nedeniyle Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma iki kez ara vermek zorunda kaldı.

Görüşmeler sırasında CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında sözlü atışmalar yaşanırken, gerginlik kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca’nın o anları cep telefonuyla kaydetmesi üzerine AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Koca’nın üzerine yürüdü. Yaşanan arbede üzerine oturuma yeniden ara verildi.

Gerginliğin, zeytinliklerin maden faaliyetlerine açılması yönündeki teklifin gündemde kalması halinde sürebileceği belirtiliyor.