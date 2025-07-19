Pakistan’da sel ortasında yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı

MUSON YAĞMURLARI FELAKETE YOL AÇTI

Pakistan’ın doğusundaki Pencap eyaletinde etkili olan muson yağmurları, büyük bir sel felaketine yol açtı. Yetkililer, 159 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ölümlerin büyük çoğunluğu çöken ev çatılarından kaynaklandı.

PENCAP'TA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz, bazı bölgelerde hava koşullarının daha da kötüleşmesi nedeniyle acil durum ilan edildiğini duyurdu. Afet bölgelerinde arama kurtarma ve tahliye çalışmaları sürüyor.

MUHABİR CANLI YAYINDA AKINTIYA KAPILDI

Felakete dair en dikkat çeken görüntülerden biri, Ruhi TV adlı yerel kanalda yayın yapan muhabir Ali Musa Rıza’nın canlı yayını sırasında kaydedildi. Su içinde zor şartlar altında yayın yapan muhabir, “Görüyorsunuz su beni itiyor. Burada durmak çok zor. Kendimi güvene almalıyım” dedikten sadece birkaç saniye sonra sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı.

