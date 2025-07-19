3 yıldır kayıp olan Aysun’un eşi ve kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

3 YILDIR KAYIPTI, CESEDİ ORMANDA BULUNDU

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2022 yılında kayıp başvurusu yapılan Aysun Derse’nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 12 Haziran'da ormanlık alanda çalışma başlattı. Bu alanda Derse’ye ait kemik parçaları ve kıyafetler bulundu.

KATLİAMI AİLEDEN 4 KİŞİ PLANLADI

Yürütülen soruşturma kapsamında Aysun Derse’nin eşi Metin Derse, 2 kayınbiraderi ve eşinin amcasının oğlunun cinayetle bağlantılı olduğu tespit edildi. Delillerin ardından savcılık talimatıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 belgesiz ve 2 belgeli av tüfeği ile 47 tabanca mermisi ele geçirildi.

4 TUTUKLAMA, 6 ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Aysun Derse’nin eşi Metin Derse, iki kardeşi ve amcasının oğlunu tutuklarken, diğer 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.