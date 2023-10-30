Meclis’te ‘Küfür’ Gerginliği

TBMM Genel Kurulu’nda, geçen hafta Meclis Başkanvekili MHP'li Celal Adan’ın mikrofonu kapalı sanarak ettiği küfür bugün de tartışıldı. Bugünkü görüşmeler sırasında HEDEP grubu Adan’ın ifadeleri nedeniyle istifasını istediklerini bildirdi. Meclis Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Genel Kuruldaki sunumunun ardından grup başkanvekilleriyle konuya ilişkin değerlendirme yapılacağı söyledi. Söz alan MHP’liler Adan’ın bir kişi veya grubu hedef almadığını savundu. HEDEP’liler Adan’ı sıralara vurarak protesto etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu da Adan'ın yorgunluk nedeniyle böyle bir ifade kullanmış olabileceğini söyledi.

Ne Olmuştu?

Geçen hafta Genel Kurul'da söz alan HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir grup toplantısındaki "MHP'nin, CHP'nin yöneticileri gitsinler Meclis'in gizli celselerine baksınlar, okusunlar. Orada Kürt kelimesini görecekler. Kürdistan'ı görecekler, Laziztanı görecekler, Çerkezleri görecekler. Mustafa Kemal bölücü müdür? Mustafa Kemal, Kürt milletvekillerini çağırırken 'Kürdistan' diyordu" sözlerini hatırlattı. Sakık bu sözlerin altına imza attıklarını ifade etti.

MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan da “Buradan herhangi bir polemiğe girmek istememekle birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, merhametine kurşun sıkıp, askerimizi, polisimizi, Doğu ve Güneydoğu'daki sivil vatandaşlarımızı şehit edenlere ve onların adı PKK iken bir milletvekili 'Türk askerini PKK tükrükleriyle boğar' deseydi bu Meclis'ten canlı çıkamazdı. Mustafa Kemal'in devleti kurduğu dönemlerde.” ifadelerini kullandı.

Mikrofon Kapalı Sandı

Sakık, Kürt kökenli yurttaşların eşit görülmediğini savunarak "Benim söylediklerimi götürüp PKK ile özdeşleştirmenin, o noktaya çekmenin kimseye bir yararı yok. Ülkenin birliği bütünlüğü diyorsunuz, bu konuda en az sizler kadar duyarlıyız. Burası bizim ana yurdumuz, başka ülkemiz yok ama eşit olmak istiyoruz." dedi.

Sakık'ın konuşmasının ardından kendi mikrofonu kapalı sanan Adan'ın "Pez...ler ya" demesi kayda geçti.