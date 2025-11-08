Medyada 5g devrimi: Bakan Uraloğlu 8k kesintisiz yayın ve 10 kat hız müjdesini verdi

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Alanya'da düzenlediği 5. Küresel Medya Buluşması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun önemli açıklamalarına sahne oldu.

“GAZETECİLER 5G İLE 8K KALİTESİNDE CANLI YAYIN YAPABİLECEK”

Bakan Uraloğlu, teknoloji ve medya ilişkisine dair çarpıcı bir müjde vererek, “5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak; gazeteciler 8k görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, konuşmasında kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş, tarafsız ve özgür basının, demokratik devletlerin en önemli güçlerinden biri olduğunu dile getirdi. Milletin talep ve beklentilerinin kamuoyuna yansımasında gazetecilik mesleğinin güçlü sesinin belirleyici olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Bu vesileyle Küresel Gazeteciler Konseyi çatısı altında hakkın ve haklının yanında olan tüm gazetecilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

30 BİN KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL HEDEFİNE "BİR NEFES" KALDI

Türkiye'nin "küresel lojistik bir süper güç olma" hedefine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla emin adımlarla ilerlediğini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002’den günümüze kadar ulaştırma sektörlerine yaklaşık 300 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Türkiye’yi geleceğe taşıyan yüzlerce projeye imza attık. Bölünmüş yol ağımızı 6 bin 101 kilometreden 29 bin 947 kilometreye, otoyol ağımızı bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yol uzunluğumuzda 30 bin kilometrelik dev eşiğe yalnızca bir nefes, bir adım kaldığını fark etmişsinizdir. Bu müjdeyi, hakikatin sesini yükselten siz değerli basın mensuplarına ilk ağızdan duyurmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.”

Bakan Uraloğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefini hatırlattı ve bu hedefin gerçekleştirilerek üzerine koyulduğunu, 30 bin kilometreye yaklaşıldığını ifade etti.

DEMİRYOLLARINDA YATIRIM PAYI YÜZDE 57'YE YÜKSELDİ

Türkiye'nin kalkınma hamlesinde, son 23 yıllık süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliği sayesinde demiryollarının da lokomotif bir rol üstlendiğini belirten Uraloğlu, “Başlattığımız reformlarla demiryolu yatırımlarının Bakanlık bütçesindeki payını 2013'te yüzde 33'ten 2025'te yüzde 57'ye yükselttik; 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ederek ülkemizi yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna taşıdık.” dedi.

Uraloğlu, şu anda Halkalı – Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep gibi çok önemli hızlı tren hattı yapımlarına devam ettiklerini kaydetti. Uraloğlu, “Bu hatlar bittiğinde, 2028 yılında hızlı trenlerimizle 27 şehrimize direkt ulaşacağız” bilgisini paylaştı. Bakan Uraloğlu, “Ayrıca finansman çalışmaları süren Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı ve Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı gibi projelerimiz gündemimizde. 2053 hedeflerimiz doğrultusunda demiryolu ağımızı 28 bin 590 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

ASYA'DAN AVRUPA'YA 45 GÜNLÜK YOL 18 GÜNE DÜŞTÜ

Mevcutta 12 olan lojistik merkez sayısını 25’e yükseltme planları olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “Şu anda Rize İyidere ve Sivas Lojistik merkezlerimizin inşa çalışmaları hızla devam ediyor” dedi. İyidere Lojistik Limanı'nın rolüne ayrıca değinen Uraloğlu, “Özellikle İyidere Lojistik Limanı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’dan gelen ticari yükleri, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere ve oradan Avrupa’ya taşıyacak bir aktarma merkezi olacak.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin uluslararası koridor ve bağlantılarını güçlendiren diğer proje ve yatırımlardan da bahseden Bakan Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray ile Orta Koridor üzerinden Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladıklarını anımsattı. Bakan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu ile Çin’den gelen yükleri, Marmaray üzerinden Avrupa’ya ulaştırıyoruz. Orta Koridor sayesinde bu iki kıta arası denizyoluyla 45 gün süren taşımalar, Türkiye üzerinden 18 günde tamamlanabiliyor. Bu hat, denizyolundan iki kat hızlı, havayolundan dört kat ekonomik bir güzergâh sunuyor ve biz 75 milyar dolarlık ticaretin ana hattı olacak bir sistem inşa ediyoruz. 21 ülkeyi birbirine bağlayan, yılda 20 milyon tonun üzerinde taşıma kapasitesine sahip bu koridor, Türkiye ekonomisine yaklaşık 3 milyar dolar doğrudan katkı da sağlayacak.”

İKİ STRATEJİK KORİDOR: ZENGEZUR VE KALKINMA YOLU

Uraloğlu, Orta Koridor'un gücünü artıracak olan Zengezur Yolu bağlantısını sağlayacak Kars - Iğdır - Aralık - Dilucu Demiryolu Hattı yapım çalışmalarının da başladığına dikkati çekti. Uraloğlu, “Kars-Iğdır-Dilucu Hattımız sadece Türkiye’nin değil, tüm Güney Kafkasya’nın ve Avrasya’nın geleceğini şekillendirecek önemli projelerden biri. Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan ve Azerbaycan’daki kesimlerinin de inşa edilmesiyle Zengezur Koridoru’nun hayata geçmesi Çin’den İngiltere’ye uzanan uluslararası ticaret hattını daha verimli hale getirecektir.” açıklamasında bulundu.

Avrupa ülkelerini de çok yakından ilgilendirdiğini düşündükleri Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Uraloğlu, bu proje ile Irak’ın Basra’daki Faw Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanacağını söyledi. Uraloğlu, “Bu stratejik koridor, küresel ticaret rotalarını kısaltarak Türkiye’nin lojistik gücünü artıracak ve bölgesel ekonomik entegrasyonu güçlendirecektir.” dedi.

TÜRKİYE HAVACILIKTA AVRUPA'DA 3., DÜNYADA 7. SIRADA

Türkiye’nin, Asya, Avrupa ve Afrika’nın kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konumda yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu stratejik ve avantajlı konumu, son 23 yılda hayata geçirdiğimiz cesur ve vizyoner politikalarla birleştirerek, Türkiye’yi havacılıkta da dünyanın parlayan yıldızlarından biri haline getirdik. 2024’te 231 milyon yolcu rekoruyla Avrupa’da 3., dünyada 7. olduk.”

2002’de 26 olan aktif havalimanı sayısının 58’e çıkarıldığını belirten Uraloğlu, “Ve burada da durmayacağız. İnşa çalışmaları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60’a çıkaracağız.” dedi. Bakan Uraloğlu, Sivas Divriği’de açılan hava kampüsünü hatırlatarak, Batı Antalya’ya da bir hava kampüsü planlandığını söyledi. “Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak” hedefiyle Türkiye’yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdüklerini de belirten Bakan Uraloğlu, “50 ülkede 60 nokta olan dış hat nokta sayımızı 132 ülkede 355 noktaya yükselttik. Hava Ulaştırma Anlaşması yaptığımız ülke sayısını da 81’den 175’e ulaştırdık.” şeklinde konuştu.

DENİZ FİLOSU İLK 10'DA, FİBER ALTYAPI 638 BİN KİLOMETREDE

Bu yıl içerisinde denizcilik sektörü açısından da çok büyük iki önemli başarıya imza atıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “İlk olarak uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin Limanlarımızın yanına bu yıl Aliağa Limanımızı da ekledik.” dedi.

Bu başarıyı Türk Denizciliği açısından tarihi bir başarıyla daha taçlandırdıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “2002 yılında 8,9 milyon dedveyt ton ile 17. sırada yer alan filomuz, 2025 yılının ilk yarısında 2 bin 203 gemiyle 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak dünya deniz ticaretinde ilk 10’a yerleşti. Şimdi bu başarıyı daha da ileriye taşıyacağız.” açıklamasında bulundu.

Ulaşımın her modunda olduğu gibi haberleşme sektöründeki gelişimin de dikkat çekici olduğunu ifade eden Uraloğlu, şu verileri paylaştı: “2002 yılında geniş bant internet abonemiz yokken bugün 97 milyon geniş bant ve mobil abone sayısına ulaştık; fiber altyapımızı da 88 bin kilometreden 638 bin kilometreye yükselttik.” Uraloğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler e-Devlet Endeksi’nde 193 ülke içinde 27’nci, Avrupa’da ise ilk 10’da olduğunu ve siber güvenlikte ITU Küresel Siber Güvenlik Endeksi’nde "Rol Model Ülke" seçildiğini belirtti.

TÜRKSAT 6A İLE UYDU İHRACATI BAŞLADI

Uraloğlu, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla üretilen yerli ve millî uydu TÜRKSAT 6A’yı 21 Nisan’da hizmete başlatarak Türkiye'nin kendi uydusunu üreten 11 ülke arasına girdiğini de hatırlattı. Uraloğlu, uydunun ticari faaliyetlerine ilişkin, “TÜRKSAT 6A üzerinden ilk ihracatımızı 14 Mayıs’ta Dubai merkezli bir firmayla gerçekleştirirken geçen hafta da Sri Lanka’nın önde gelen televizyon platformu Freesat Lanka ile kapasite sözleşmesi imzaladık. Şimdi sırada 7A var, onun da planlamalarını yapıyoruz.” diye konuştu.

“5G İHALESİ TAMAMLANDI, 1 NİSAN 2026’DA HİZMET BAŞLIYOR”

16 Ekim’de gerçekleştirilen 5G ihalesiyle KDV dahil hazineye 3 milyar 534 milyon dolar gelir sağladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “İnşallah, 1 Nisan 2026’da da 5G hizmetlerimiz başlayacak” dedi. 5G'nin gazetecilere getireceği yenilikleri ise şu sözlerle vurguladı: “5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak; gazeteciler 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veri aktarabilecek. Bu gelişmeler, medya mensuplarımız için haber toplama, doğrulama ve yayma süreçlerini kökten kolaylaştıracak, gerçek zamanlı haberciliği zirveye taşıyacak.”

Bu hız ve erişim gücünün, gazetecilere daha fazla sorumluluk da getireceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Çünkü bilginin ışık hızıyla yayıldığı bu ortamda, doğruluğu teyit edilmeden yapılan paylaşımlar yanlış bilgiyi anında milyonlara ulaştırabiliyor. Hele hele hiçbir sorumluluk duygusu duymayan insanların sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gerçekten hepimizi rahatsız ediyor. Sizlerin bir misyonu var, siz gazetecisiniz, sizlerin sorumluluklarınız var. Onun için paylaştığınız bilgileri ve haberleri bu mantıkla paylaşıyorsunuz. Ama sosyal medyada maalesef bu anlamda almamız gereken daha yol var. Onun için sizin haberleriniz kıymetli. Tarafsız habercilik anlayışıyla her zamankinden daha önemli işler yapacağınıza canı gönülden inanıyorum. Günümüzde dezenformasyonun nasıl önüne geçileceği çözüm aranan bir meseledir ve bu noktada sizlere çok büyük görevler düşüyor. Gelişen olaylara tarafsız bakabilen, gerçek haberin peşinde olan dürüst basın mensuplarımızın; demokrasimizin güçlenmesine, ülkemizin ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin korunmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.”