Yangın faciasında yeni gelişme! İş yeri sahibi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybetmesi ve 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan feci yangına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 3 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı çalışma neticesinde, aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 zanlı, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

BAKAN TUNÇ: "SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE VE TİTİZLİKLE DEVAM EDECEK"

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi. Tunç, yangınla ilgili soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangınla ilgili başlatılan soruşturmada, "bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile bilirkişi heyetinin" görevlendirildiğini ifade etti.

Bakan Tunç, sürecin yakından takip edildiğini belirterek, "Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecektir" ifadelerini kullandı.