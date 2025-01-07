Memur eylemleri büyüyor: Enflasyon farkı yetersiz!

Enflasyon ve ekonomik koşullara rağmen memurlara sunulan enflasyon farkı, kamu çalışanları arasında büyük bir öfkeye yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde her gün eylemler yapılıyor.

Son olarak Memur-Sen Konfederasyonu, üyeleriyle birlikte bakanlık önünde bir araya geldi. Genel Başkan Ali Yalçın, açıklamasında enflasyon rakamlarını hatırlatarak şunları söyledi:

"Yıllık enflasyon %44,38 olarak gerçekleşti. Hissedilen enflasyonun açıklanan rakamlarla hiçbir ilgisi olmadığını hepimiz biliyoruz ve bunu her gün yaşayarak görüyoruz."

Yalçın, toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili sendika olarak imzalarının bulunmadığını hatırlatarak, hükümetin sunduğu rakamların Hakem Kurulu tarafından belirlendiğini vurguladı:

"2024 yılı kamu görevlisi ve emeklilerini enflasyona ezdirdi, 2025’te de aynı durumun yaşanacağına dair endişelerimiz var."

Eylem sırasında sık sık sloganlar atılırken, Yalçın memurların taleplerini şu şekilde dile getirdi:

"15’inde alacağımız maaşlarda kayıpların telafi edilmesini, refah payı verilmesini ve alım gücünün artırılmasını istiyoruz. 7. dönem toplu sözleşmesinde önerdiğimiz %15 artış ve %10 refah payının eklenmesiyle bu sorunun çözüleceğini düşünüyoruz."

Geçim sıkıntısı çeken ve enflasyon farkını yetersiz bulan vatandaşlar da hükümete seslendi. Ulusal Kanal'a konuşan yurttaşlar, taleplerini şu şekilde dile getirdi:

"Gerçek enflasyon farkı bile verilmedi. Memur, 2008 öncesi haklarını istiyor. Memura yapılan bu zulmü duyurun, enflasyon farkı daha düşük verildi. Bugün doğalgaza %37, petrole %40 zam yapılırken, memura sadece %11 zam yapılıyor. Bu farkı memur mu ödeyecek? En azından %30 zam verilmeliydi."