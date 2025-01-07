AK Parti TBMM Grup Başkanı, İmralı Heyetinin ziyaretini anlattı: "Hava çok iyi"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, aralarında Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Adnan Türkkan’ın da olduğu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

DEM Parti heyetinin AK Parti TBMM Grup Başkanlığı ziyareti hatırlatılarak, "Dünkü görüşme ve süreçle ilgili umutlu musunuz? PKK silah bırakır mı? Terörsüz Türkiye ile ilgili kanaatinizi almak istiyoruz?" sorusu üzerine Güler, ziyaretin içeriğine ilişkin bir şey söyleme imkanının olmadığını söyledi.

DEM heyeti ile karşılıklı güven ilişkisi içinde, mahremiyeti olan bir görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“HAVA ÇOK İYİ, OLUMLU BİR ZEMİNDE YÜRÜYOR”

"Türkiye'nin en önemli meselesi haline gelmiş konunun çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir ortam var. Hava çok iyi, olumlu bir zeminde yürüyor. Herkesin iyi niyetle sürece katkı sağlama çabasını görüyoruz. Dün dinlediğimiz arkadaşlarda bu samimi olumlu havaya katkı sağlama adına niyetlerinin devam ettiğini görüyoruz. Hedef, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da açıklamalarında olduğu gibi 2025 yılı itibariyle Türkiye'nin yıllardır başında büyük bir bela, sorun olarak duran bu meselenin çözülmesi. Türkiye'nin normalleşmesi adına çok önemli bir çaba olarak görüyoruz. Bölgemizin riskleri de bu sorunun çözülmesi noktasında herkese bir yol gösteriyor. Önümüze çıkacak bölgesel sorunlarda, iç ve toplumsal barışını sağlamış, yıllardır sorun olarak gözüken bu meselenin çözülmesi Türkiye'nin gücü ve kararlılığı noktasında ciddi katkı sağlayacaktır. Ben olumlu bir atmosfer görüyorum. İnşallah sonucu da olumlu olur, hayırla neticelenir."

“MECLİS’TE OLMASI ÇOK KIYMETLİ BİR ŞEY”

Güler, "Bu süreçte Meclisten tam olarak ne isteniyor. Meclisten bir şey isteniyor da bunun karşılığında silah mı bırakılacak?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Meclisimiz, siyasi parti grubu olan veya grubu olmayan partilere baktığımızda en yüksek temsilin sağlandığı bir yer. Bilgilendirmelerin ve görüş alışverişlerinin olması kıymetli. Önümüzdeki süreç hiç ummadığımız, bambaşka gelişmelere yol açacaktır. Bu görülüyor ama bunun adını şimdiden koyamayız. Önümüzdeki aylarda buna benzer hiç ummadığımız çerçevede birçok gelişmenin olacağını düşünüyoruz. Bunun işaretleri geliyor ama şöyledir, böyledir diye tarif etme imkanım yok. Bizim de bu konularda hazırlıklı olmamız lazım. Bugüne kadar ayak bağı olan, bize büyük sıkıntılar meydana getirmiş olayların da bir şekilde çözülüyor olması önemli. Türkiye'nin toplumsal barışının önümüzdeki dönemlerde çok daha önemli hale geleceğini gördüğümüz birçok olaylar gelişecektir. Bu yönüyle de toplumsal temsilin sağlandığı en önemli yer Meclis'tir. Meclis'teki siyasi parti gruplarının, genel başkanların doğrudan bilgilendiriliyor olması, onların da tepkilerinin alınıyor olması çok kıymetli bir şeydir."

GENEL AF İDDİALARI

AK Parti Grup Başkanı Güler, "Sürece ilişkin genel af çıkacağı, terörist başı Öcalan'a ev hapsi ve terör suçlularına af yorumları yapılıyor. Bunlar mümkün mü?" sorusuna, "Olaylara, şartlı, birbiriyle bağlantılı, şu olur, o olmazsa hiçbir şey olmaz gibi bir yaklaşımı doğru bulmam. Genel af gibi konu gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

"BU BİR ÇÖZÜM SÜRECİ DEĞİL"

Güler, "Şu an başlayan süreci çözüm süreci ile kıyasladığınızda daha mı olumlu buluyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bu bir çözüm süreci değil. Benzerliği de yok. O günün şartlarını, özelliğini bugüne taşıdığımızda benzer hiçbir durum yok." diye konuştu.

“SÜREÇ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI DEĞİL”

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gelecek seçimde yeniden seçtirmek için DEM Parti ile masaya oturduğunuz yönünde iddialar var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusu ve bu konuyla ilgili anayasa değişikliği var mı? Bu süreç buna bağlı mı?" sorusuna karşılık Güler, "Hiç bağlı değil. Yani buna bağlamak doğru değil. Ülkemizin geleceğine dair çok önemli meseleleri alıp illa bir şeye bağlamak. Ben doğru bulmuyorum bunu." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, DEM Parti ile AK Parti'nin görüşmesi öncesinde nasıl bir süreç olduğunun sorulması üzerine, "DEM Parti'den randevu talebi geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettik. Heyetimizi kendisi belirledi. Görüşmeye ilişkin bir ön bilgi verdik Sayın Cumhurbaşkanı'mıza. Görüşmemizin içeriğine ilişkin detayları da arz edeceğiz." ifadesini kullandı.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI GELİYOR

Güler, gelecek günlerde siber güvenlikle ilgili yasa teklifini Meclis'e sunacaklarını söyledi.

Siber Güvenlik Başkanlığının kurulacağını, başkanlığın Cumhurbaşkanına bağlı olacağını vurgulayan Güler, "Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da bulunduğu bir kurul oluşturulacak. Bu kurulun almış olduğu kararları Siber Güvenlik Başkanlığı uygulayacak. Ülkemizin dış duvar dediğimiz siber güvenliğinin ulusal manada iyi bir şekilde koordinasyonunun sağlanması, gerekli güvenlik önlemlerinin zamanında istihbari bilgilerle doğru alınması ve uygulamada gerekli tedbirlerin ortaya konulması açısından bir kurula ihtiyaç vardı. Bunu sağlamış olacağız." dedi.

CASUSLUK DÜZENLEMESİ

Casusluk düzenlemesinin tekrar gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Güler, "Teklif maddemiz ortada. Düzenlemeye itiraz edenlere, 'sizi endişeye sevk eden, olumsuz gördüğünüz madde metninde ne var, iletin bize yararlanalım' dedik. Şu ana kadar bize bir şey gelmedi. Parti gruplarından bir itiraz henüz gelmedi. Eleştiriler gelirse gelir. Gelmezse biz kendi metnimizi önümüzdeki günlerde koyacağız." şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRLAMASI

Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'e ne zaman geleceğine ilişkin soru üzerine Güler, şunları kaydetti:

"Sosyal medyadan kasıt, yaş gruplarının sosyal medyaya erişim kısıtlılığı. Aile, Adalet ve İçişleri Bakanlığımız bu konuda etki analizleriyle saha çalışması yapıyor. Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde, bazı yaş gruplarında, belli sitelere ve sosyal medya mecralarına erişim noktasında bir kısıtlılığın olduğunu görüyoruz. Gelişim çağında, bu tür serbestliklerin çocuklara ciddi zararlar verdiğini görüyoruz. Hem yaş gruplarıyla ilgili durum hem de belli kategoriler çalışmalara göre çıkacak. Tahminim şubat, mart gibi gündeme gelir."