İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz etti.

Menajer Ayşe Barım’ın tahliyesine savcılıktan itiraz
Barım, dün mahkeme tarafından tahliye edilmişti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, alınan tahliye kararına resmî olarak itirazda bulundu. Süreç, mahkemenin vereceği karar doğrultusunda devam edecek.

