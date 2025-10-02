Menajer Ayşe Barım’ın tahliyesine savcılıktan itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz etti.

Barım, dün mahkeme tarafından tahliye edilmişti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, alınan tahliye kararına resmî olarak itirazda bulundu. Süreç, mahkemenin vereceği karar doğrultusunda devam edecek.