Merdan Yanardağ tutuklandı! Terörist Öcalan hakkında övgü dolu sözler kullanmıştı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gazeteci Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunmuştu. Yanardağ'ın sözleri kısa süre içerisinde büyük tepki çekmişti.

"SERBEST BIRAKILMASI GEREKİYOR"

Öcalan'ı "siyasi mahkum" olarak niteleyen Yanardağ, uygulanan tecritin hukukta hiçbir yerinin olmadığını ileri sürmüş ve Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Merdan Yanardağ, büyük tepki çeken açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

- Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.

MERDAN YANARDAĞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve Yanardağ hakkında suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 26 Haziran Pazartesi akşam saatlerinde gözaltına alınan Merdan Yanardağ, 27 Haziran Salı sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Savcılıkta ifadesi alınan Yanardağ, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.