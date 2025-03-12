Merdan Yanardağ’ın açıklamaları sonrası RTÜK'ten inceleme

Yanardağ, son açıklamalarında, “Mezhep savaşı başlatmak, dünyanın Orta Çağ’ına aittir, arızadır. ‘İslam dünyasının Orta Çağ’ı devam ediyor’ derken kastettiğim buydu” şeklinde ifadelerde bulunmuştu. Ayrıca, “Cihat başlatıp, Alevilerin katli vaciptir” şeklinde skandal açıklamalarda bulunarak toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan yorumlar yapmıştı.

RTÜK Başkanı Şahin’den Tepki:

Bu açıklamalar üzerine harekete geçen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şahin, basın özgürlüğünün sorumluluk taşıması gerektiğine dikkat çekerek, "İslam dünyasının Orta Çağ karanlığında olduğunu iddia edenler, aslında kendi düşünce dünyalarının karanlığından hiç çıkamamışlardır." dedi ve Yanardağ’ın niyetinin, Türkiye’de mezhep çatışması yaratmaya yönelik olduğunu belirtti.

Medya İle İlgili Yasal Uyarı:

Şahin, ayrıca ilgili yasal düzenlemelere işaret etti. Medya hizmeti sağlayıcılarının, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge veya mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemeyeceklerinin altını çizdi. Yanardağ’ın açıklamalarının, kamu vicdanını derinden yaraladığını belirten Şahin, bu nedenle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli incelemenin başlatılacağını ifade etti.