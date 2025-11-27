Mersin’de dev makaron baskını: 3 milyonun üzerinde kaçak ürün ele geçirildi

Mersin'de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla yürütülen kararlı mücadele kapsamında, Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen çok miktarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, ekipler Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde iki şahsın kaçak sigara ticareti yaptığı yönünde kritik bilgiler elde etti. Bu bilgileri değerlendiren jandarma birimleri, belirlenen 4 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon kararı aldı ve baskın düzenledi.

Düzenlenen operasyonlar neticesinde kaçakçılık faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin gözaltına alınan şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda, kaçak sigara üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ve makaron bulundu. Aramalarda 3 milyon 300 bin adet makaron, bin 402 adet sökülmüş bandrol, 5 adet bandrol yapıştırmada kullanılan kağıt rulo, 1 adet bandrol sökücü sprey ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüphelinin Jandarma Komutanlığı’ndaki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.