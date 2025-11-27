Mersin’de dev makaron baskını: 3 milyonun üzerinde kaçak ürün ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz istihbarat çalışmaları sonucunda, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde kaçak sigara ticareti yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mersin’de dev makaron baskını: 3 milyonun üzerinde kaçak ürün ele geçirildi
Yayınlanma:

Mersin'de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla yürütülen kararlı mücadele kapsamında, Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen çok miktarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, ekipler Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde iki şahsın kaçak sigara ticareti yaptığı yönünde kritik bilgiler elde etti. Bu bilgileri değerlendiren jandarma birimleri, belirlenen 4 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon kararı aldı ve baskın düzenledi.

Düzenlenen operasyonlar neticesinde kaçakçılık faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin gözaltına alınan şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda, kaçak sigara üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ve makaron bulundu. Aramalarda 3 milyon 300 bin adet makaron, bin 402 adet sökülmüş bandrol, 5 adet bandrol yapıştırmada kullanılan kağıt rulo, 1 adet bandrol sökücü sprey ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüphelinin Jandarma Komutanlığı’ndaki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Dünyanın en kalabalık şehri belli oldu!Dünyanın en kalabalık şehri belli oldu!Dünya
İmralı ziyareti sonrası ilk toplantının ne zaman yapılacağı belli olduİmralı ziyareti sonrası ilk toplantının ne zaman yapılacağı belli olduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin operasyon
Günün Manşetleri
Bedelli askerlik bütçeyi nasıl etkiledi?
İstanbul'da bu yollar 4 gün boyunca trafiğe kapatılacak
Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar...
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını
7 maddelik bildiri yayımlandı
5 siteye erişim engeli getirildi
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Sahte profille tuzağa düşürüp 10 kat hesap ödettiler!
Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi!
Çok Okunanlar
Altında beklenmedik düşüş! Altında beklenmedik düşüş!
Meteoroloji'den 27 Kasım uyarısı Meteoroloji'den 27 Kasım uyarısı
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar... Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar...
Mardin'de 3 kişilik bir ailenin ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı Mardin'de 3 kişilik bir ailenin ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı