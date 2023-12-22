Metal İşçileri Grev Hazırlığında

Metal fırtınanın ayak sesleri duyulmaya başladı. 185 bin metal işçisini kapsayan ve Türkiye’nin en büyüğü olma niteliğindeki Toplu İş Sözleşmesi'nde sona yaklaşılıyor. Toplu iş sözleşmesi arabuluculuk aşaması ile devam etti. İşçi sendikalarından yapılan açıklamaya göre, işveren sendikası MESS ücret zamlarında ilk altı ay yüzde 35 ücret zammı önerdi. Sosyal ödeme ve ödeneklerde ise yüzde 65 oranında zam önerdi. İşçi sendikaları bu öneriye karşı masadan kalktı.

Türk-İş Bağlı Türk Metal Sendikası'nın örgütlü olduğu bütün fabrikalarda emekçiler eylemlere başladı. Bursa ve İzmir'de mesai giriş çıkışlarında açıklamalar yapan işçiler yemekhanelerde de kaçık çatal eylemleri yaptı. Eylemlerde işverene emekçilerin kararlı duruşu gösterildi. İşçiler haklarını ala kadar eylemlere devam edeceklerini söylediler.