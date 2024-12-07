Meteoroloji'den 6 kent için kritik uyarı

Meteoroloji, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla için önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, bu illerde gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Sude İnak Sude İnak
Meteoroloji'den 6 kent için kritik uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Tahminlere göre, bu gece Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri, İzmir, Manisa ve Aydın'da başlayacak yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel kuvvetli, Muğla merkez ve doğusunda ise çok kuvvetli ve şiddetli şekilde etkili olacak.

Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağrıldı. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların, gerekli önlemleri almaları ve meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri önem taşıyor.

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