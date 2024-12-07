Meteoroloji'den 6 kent için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Tahminlere göre, bu gece Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri, İzmir, Manisa ve Aydın'da başlayacak yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel kuvvetli, Muğla merkez ve doğusunda ise çok kuvvetli ve şiddetli şekilde etkili olacak.

Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağrıldı. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların, gerekli önlemleri almaları ve meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri önem taşıyor.