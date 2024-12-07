Mevlana’nın 751. vuslat yıldönümünde ‘Muhabbet Vakti’ çağrısı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya’nın dünyaya armağan ettiği Mevlana’nın evrensel mesajlarının bugün her zamankinden daha fazla anlam taşıdığını vurguladı. Bu yıl “Muhabbet Vakti” temasıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin insanlığı barış, sevgi ve kardeşlik duygularıyla bir araya getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Mevlana'nın Evrensel Mesajlarına Vurgu

Toplantıda konuşan Alpaslan, "Bu günlerde savaşların, zulümlerin ve adaletsizliklerin yaşandığı bir dünyadayız. Bu olumsuzluklardan kurtulmak ve insanlığa yeniden umut olmak için Mevlana’nın öğretilerine ihtiyacımız var" dedi. Alpaslan, 17 Aralık’a kadar sürecek törenlerde Kur’an-ı Kerim tilavetlerinden tasavvuf müziği konserlerine, Mesnevi sohbetlerinden sergilere kadar zengin bir programın hazırlandığını belirtti.

Konya, Mevlana’nın Misafirlerini Ağırlamaya Hazır

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Mevlana’nın "Gel, ne olursan ol yine gel" çağrısına vefa göstererek her yıl on binlerce kişiyi ağırladıklarını söyledi. Altay, "Mevlana’nın evrensel mesajlarını gönüllerde güçlü bir şekilde hissediyoruz. Bu yıl da sema mukabeleleri ve farklı etkinliklerle dolu dolu bir program bizi bekliyor. Mevlana’nın barış ve kardeşlik anlayışını daha iyi kavramak en büyük temennimizdir" dedi.

Altay, dünya genelinde özellikle Filistin’de yaşanan zulümlere değinerek, "Barış ve kardeşlik rüzgarlarının esmesini, masum insanları katleden soykırımcıların gereken cezayı almasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zengin Bir Program

Toplantıya Konya Valisi İbrahim Akın, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yünden katıldı. Törenler boyunca sema gösterilerinden konferanslara, sergilerden tasavvuf müziği dinletilerine kadar farklı etkinlikler düzenlenecek.