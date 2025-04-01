Mezarlıkta hafıza aktarımı olur mu? Oytun Erbaş’ın sözleri gündem oldu

Prof. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir televizyon programında yine dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Erbaş, mezarlıkta bulunan bir ağacın meyvesini yemenin ya da orada su içmenin, vefat eden kişinin hafızasının insana geçmesine neden olabileceğini öne sürdü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mezarlıkta hafıza aktarımı olur mu? Oytun Erbaş’ın sözleri gündem oldu
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Bu iddiasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Erbaş, hafıza aktarımının kolektif bilinç ile mümkün olduğunu savundu. "Hafıza dolaşıyor. Aslında herkesin hafızası birbiriyle bağlantılı" diyen Erbaş’ın bu sözleri, bilim dünyasında ve kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Erbaş, açıklamalarını daha da ileri taşıyarak geçmişte alimlerin mezarlarının başına kasıtlı olarak ağaç dikildiğini iddia etti. Bu geleneğin amacının, başka bir alimin o ağaçtan yediğinde ölen kişinin hafızasına ulaşabilmesi olduğunu söyledi. "Bu doğruydu" diyerek iddiasını savunan Erbaş, kadim geleneklerde bunun izlerinin bulunduğunu belirtti.

Program sırasında sunucu Esra Elönü’nün "Hangi mezarlığa gitmek istersiniz?" sorusuna da yanıt veren Erbaş, Necmettin Erbakan’ın mezarını ziyaret ettiğini, orada dua ettiğini ve su içtiğini açıkladı. Bu ziyaretin kendisi için anlamlı bir deneyim olduğunu belirtti.

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