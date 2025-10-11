MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan ünlüler operasyonuna ilişkin paylaşım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yıldız, paylaşımında İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair’in bir sözünü alıntıladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yıldız, paylaşımında İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair’in bir sözünü alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir. Tony Blair, siyasi yolculuğunu anlattığı hatıratta şöhretlerin sağladığı etkilerden faydalandığını aktarıyor ve ekliyor;

Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmayan kalkarlarsa, o zaman iş değişir ve felakete yol açar. Halk bunların haddini aştığını düşünür, onlara ve siyasi yoldaşlarına yolu gösterir.’”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü isimlere yönelik “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” iddiasıyla 8 Ekim’de operasyon düzenlenmişti.

Aralarında İrem Derici, Hadise, Kubilay Aka gibi oyuncu ve şarkıcıların yanı sıra, daha önce tutuklanarak cezaevinde kalan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da bulunduğu 19 kişi için ifade ve kan örneği alınmasıtalimatı verilmişti.

Sabah saatlerinde jandarma tarafından evlerinden alınan 19 kişi, kan, saç ve idrar örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Talu, oyuncular Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Metin Akdülger ve Berrak Tüzünataç da yer almıştı.

