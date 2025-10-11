Akli dengesi yerinde değil denilerek serbest bırakıldı: “Özgürlüğümüze kavuştuk” paylaşımı yaptı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 3 yıl önce 2 aylık eşi Necla Alp’i boğazını keserek öldüren Mustafa A., mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 31 Ağustos 2022’de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası’nda meydana geldi. Necla Alp (32), 26 Haziran 2022’de Mustafa A. (33) ile evlenmişti. Henüz elindeki kınası çıkmayan genç kadın, evliliğinin ikinci ayında eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Nişanlılık ve düğün döneminde psikolojik rahatsızlığını gizlediği iddia edilen Mustafa A., gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Mustafa A. hakkında hazırlanan raporda “akli dengesinin yerinde olmadığı” tespit edildi.

Mahkeme, raporu dikkate alarak sanığın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliyesine karar verdi.

“ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞTUK” PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Tahliye kararının ardından Mustafa A.’nın babası Aziz A., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür.” ifadelerini kullandı.