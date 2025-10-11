Akli dengesi yerinde değil denilerek serbest bırakıldı: “Özgürlüğümüze kavuştuk” paylaşımı yaptı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 2022’de 2 aylık eşi Necla Alp’i boğazını keserek öldüren Mustafa A., mahkemenin “akli dengesi yerinde değil” kararıyla tahliye edildi. Sanığın babasının “Özgürlüğümüze kavuştuk” paylaşımı tepki çekti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Akli dengesi yerinde değil denilerek serbest bırakıldı: “Özgürlüğümüze kavuştuk” paylaşımı yaptı
Yayınlanma:

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 3 yıl önce 2 aylık eşi Necla Alp’i boğazını keserek öldüren Mustafa A., mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 31 Ağustos 2022’de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası’nda meydana geldi. Necla Alp (32), 26 Haziran 2022’de Mustafa A. (33) ile evlenmişti. Henüz elindeki kınası çıkmayan genç kadın, evliliğinin ikinci ayında eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Nişanlılık ve düğün döneminde psikolojik rahatsızlığını gizlediği iddia edilen Mustafa A., gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Mustafa A. hakkında hazırlanan raporda “akli dengesinin yerinde olmadığı” tespit edildi.

Mahkeme, raporu dikkate alarak sanığın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliyesine karar verdi.

“ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞTUK” PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Tahliye kararının ardından Mustafa A.’nın babası Aziz A., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür.” ifadelerini kullandı.

İsrail yine Al Jazeera ofisini kapattı! Batı Şeria’da baskınlarda5 Filistinli gözaltına alındıİsrail yine Al Jazeera ofisini kapattı! Batı Şeria’da baskınlarda5 Filistinli gözaltına alındıDünya
Aydilge’den Malatya konserinde Filistin mesajı: Son dakikada farkına varanlardan olmadıkAydilge’den Malatya konserinde Filistin mesajı: Son dakikada farkına varanlardan olmadıkMedya
Hakkında soruşturma izni istenmişti: Mansur Yavaş’tan açıklama geldiHakkında soruşturma izni istenmişti: Mansur Yavaş’tan açıklama geldiSiyaset

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kadın cinayeti
Günün Manşetleri
Mansur Yavaş’tan açıklama geldi
Papara soruşturması tamamlandı!
Öcalan komisyon için ne dedi?
Sahte tapu çetesi çökertildi
Uyuşturucu baronu ‘Don Vito’ yakalandı,
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi
94 şüpheliden 23'ü tutuklandı
Bayrampaşa'da başkanvekilli seçimi yeniden yapılacak
Son 21 gün! Süre uzatılmayacak”
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 154 milyonluk vurgun iddiası
Çok Okunanlar
BİM 14 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 14 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Meteoroloji duyurdu: Bu 14 il için sarı alarm verildi, sağanak geliyor! Meteoroloji duyurdu: Bu 14 il için sarı alarm verildi, sağanak geliyor!
Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2025 Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2025
Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle
Güllü’nün ölümünde yeni detay: DNA raporu ortaya çıktı Güllü’nün ölümünde yeni detay: DNA raporu ortaya çıktı