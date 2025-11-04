MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu: 'MHP, İmralı heyetine katılmaya hazır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "Her haneye huzur ve bereket penceresini açacağız" diyerek sözlerine başlayan Bahçeli, "Biz dertleri bileceğiz, yüreklere gireceğiz. Dertler sağanak olsa da biz varız ve buradayız. Her zaman milletimizin yanında ve hizmetindeyiz. Biz MHP ve Cumhur İttifakı'yız. Gerekirse güneş olur, hem ışıtır hem ısıtırız" ifadelerini kullandı.

"SUDAN'DAKİ VAHŞET NEREDEYSE GAZZE'Yİ ARATMAYACAK DÜZEYDE"

Dünyadaki gelişmelere değinen Bahçeli, çağın en büyük sorununun "sürekli tırmanan çatışmaların, ticaret ve hibrit savaşlarının yol açtığı küresel huzursuzluk sarmalı" olduğunu belirtti. "Sistemsel çöküş neredeyse kaçınılmazdır" diyen MHP lideri, "Toplumlar ve devletler sancı içerisinde kıvranmaktadır" dedi.

Sudan'daki iç savaşa da dikkat çeken Bahçeli, "Sudan'da devam eden iç savaşın ağır bedelini maalesef masum sivil halk canıyla, kanıyla ödemiştir" şeklinde konuştu. "Sudan ordusuyla çatışan HDK'nın kontrolünü ele geçirdiği Feşir'de sivillere uyguladığı zulüm tek kelimeyle katliamdır" diyen Bahçeli, "Vahşet neredeyse Gazze'yi aratmayacak düzeydedir. Sudan'da işlenen insanlık suçlarını kınıyor, bu ülkenin bir an evvel huzur ortamına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN SÖZLERİ HAYAL ALEMİNDEKİ SİYASETÇİNİN HEZEYANIDIR"

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da sert tepki gösteren Bahçeli, "Savaşlar tam manasıyla cinayettir, toplu katliamdır, kuşkusuz insanlık suçudur. Gazze'de olan ve yaşanan budur" dedi. "İsrail soykırım sürecini alçakça devam ettirmiştir" diyen Bahçeli, "Masumları katletmekten vazgeçmeyen İsrail, vaatlerine itibar edilmeyecek bir ülke olduğunu tescillemiştir" dedi.

"Siyonist eşkıyalık dur durak bilmeden kanlı operasyonlarına devam etmektedir" sözleriyle eleştirilerini sürdüren Bahçeli, "Soykırım suçlusu İsrail'in ateşkes kararını paravan gibi kullanarak saldırganlıkta ısrar etmesi, iki yüzlülük ve kalleşliktir" şeklinde konuştu. Ateşkes sonrası 254 kişinin öldürüldüğünü belirten Bahçeli, ABD Başkanı Trump'a da yüklenerek, "Trump'ın sözleri hayal alemindeki siyasetçinin hezeyanıdır" dedi ve "Zafer sabredenlerindir, zafer inananlarındır" diye ekledi.

"KOMİSYONUN İMRALI'YA GİTMESİ SÜRECİ GÜÇLENDİRİR, MHP BU HEYETE KATILMAYA HAZIR"

MHP lideri, konuşmasının en çarpıcı bölümünü 'Terörsüz Türkiye' sürecine ayırdı. "Bizim zehirle işimiz yok, balın peşindeyiz" diyen Bahçeli, "Biz milli birlik ve beraberliğin kıyamete kadar varlığını sürdürmenin azim ve kararlılığındayız" dedi.

"Kimi çevrelerin Terörsüz Türkiye sürecini sabote etme çabası bizim nazarımızda yok hükmündedir" diyerek net bir tavır koyan Bahçeli, "Fitne fesadın borusunu çalanlar aynı zamanda terörün yanında hizalanan aymazlar korosudur. Ok yaydan çıkmış kutlu hedefe kilitlenmiştir. Terörsüz Türkiye huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

TBMM'de kurulan komisyonun çalışmalarının sonuna geldiğini ve bugüne kadar gayet verimli, yapıcı toplantılar gerçekleştirdiğini belirten Bahçeli, sürecin bundan sonrası için şu kritik çağrıyı yaptı: "PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş ve düşünceleri alınmalıdır."

Medyanın bir kısmını da eleştiren Bahçeli, "İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın arayışında olan bazı medya kuruluşlarının nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Karşımızda asla duramazlar. Terörsüz Türkiye kucaklaşma sahnesi olacak" dedi.

Bahçeli, "Bugüne kadar İmralı sözünü tutmuştur" diyerek sürpriz bir açıklama yaptı ve "Komisyonun İmralı'ya gitmesi süreci güçlendirir. MHP bu heyete katılmaya hazırdır" sözleriyle partisinin de bu ziyarete dahil olabileceğini belirtti.

Cumhur İttifakı içindeki tartışmalara değinen Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı arasında çatlak yok. Böylesi bir ittifakı akılları ve bünyeleri almıyor. Cumhur İttifakı vatandır, millettir" dedi ve "MHP ve Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı yok" dedi.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." dedi.