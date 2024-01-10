Milli İstihbarat Akademisi Kuruluyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın Duyurdu

Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde açıklamalarda bulunan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisinin kurulacağını duyurdu.

Milli İstihbarat Akademisi Kuruluyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın Duyurdu
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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde düzenleniyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, etkinliklerle konuşma gerçekleştirdi. İbrahim Kalın, "Türkiye'nin istihbarat teorisi üzerinde söz sahibi olması amacıyla Milli İstihbarat Akademisinin kuruluşunu ilan etmekten memnuniyet duyuyorum." açıklamasında bulundu.

İbrahim Kalın konuşmasında, "Güçlü ve dirençli bir Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Vatanımızı karada, denizde, havada, uzayda ve siber dünyada korumak ve dirençli hale getirmek için stratejik bir bütünlük içerisinde hareket ediyoruz. Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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