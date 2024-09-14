Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet kimdir?

Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Musa Heybet atandı.

MUSA HEYBET KİMDİR?

Musa Heybet, 30 Eylül 1969 tarihinde Konya iline bağlı Yavaşlı köyünde dünyaya gelmiştir.

Eğitim hayatına Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde başlayarak 1990 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından kariyerine Konya Büyükşehir Belediyesi’nde çeşitli görevlerde bulunarak başlamış, 1994 yılında İdari Yargı Hakim Adaylığı sınavını kazanarak yargı alanında ilerlemiştir.

Musa Heybet’in yargı kariyeri, 5 Ocak 1995 tarihinde hakim adaylığı stajıyla başlamıştır. Stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Adana Vergi Mahkemesi Üyeliği, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliği, Denizli İdare Mahkemesi Üyeliği ve Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 31 Mart 2011 tarihinde Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı görevine atanmıştır.

2014 yılında Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul Üyeliğine ve Türkiye Adalet Akademisi Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca, idari yargı hakim adaylarına dersler vermiş ve bu süreçte öğretim görevlisi olarak görev almıştır.

Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı görevindeyken, 23 Şubat 2015 tarihinde Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır. Bu görevde, idari ve yargı alanındaki tecrübelerini kullanarak önemli katkılarda bulunmuştur.

Musa Heybet, Yargıtay üyesi Gülşen Heybet ile evlidir ve çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.