Milli Savunma Bakanı Güler’den Japonya mesajı: “Savunma sanayinde daha fazla gelişim için hazırız”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’da Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayi ve askeri ilişkilerin daha da geliştirilmesi için kararlılık mesajı verdi. Güler, “Elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazırız” dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli Savunma Bakanı Güler’den Japonya mesajı: “Savunma sanayinde daha fazla gelişim için hazırız”
Yayınlanma:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi. Konuk Bakan, askeri törenle karşılandı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki ülke heyetleri toplantıya geçti.

Bakan Güler, toplantıda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki tarihi dostluğa dikkat çekti: “Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 101’inci yılındayız ve 101 yıldır ilişkilerimiz hep iyiye doğru giderek gelişme göstermiştir. Bugün dünyadaki güvenlik konusunun gelişimine paralel olarak da Japon dostlarımızla özellikle savunma sanayinde ve askeri ilişkilerimizde her halükarda daha fazla gelişim sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sayın Bakan’la beraber bu gelişmeyi sağlamak için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.”

Güler, Japonya heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Japon halkına da selam ve saygılarını iletti.

JAPONYA’DAN TARİHİ VURGULAR

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, görüşmede iki ülke arasındaki tarihi bağlara değindi:
“Bu sene Ertuğrul Firkateyni faciasının 135’inci yılı. Bu olay Japonya’da büyük yankı uyandırmıştı. Japonya’daki ders kitaplarında çocuklara anlatılıyor. Türk Hava Yolları tarafından İran-Irak savaşındaki Japonların kurtarılmasının 40’ıncı yıl dönümü olup, sizin sayenizde Japonların kurtarılması çok ünlü bir hikaye olmuştur.”

Premier League’den Süper Lig’e: Edson Alvarez için Fenerbahçe mutlu sona çok yakınPremier League’den Süper Lig’e: Edson Alvarez için Fenerbahçe mutlu sona çok yakınSpor
Uzmanlardan kritik uyarı: İleri yaşlarda az su tüketimi ciddi hastalıklara yol açabilirUzmanlardan kritik uyarı: İleri yaşlarda az su tüketimi ciddi hastalıklara yol açabilirSağlık

Kaynak: Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler japonya
Günün Manşetleri
Milli Savunma Bakanı Güler’den Japonya mesajı
Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
CHP lideri Özgür Özel Sındırgı’da deprem bölgesinde
Gazze’de yardım dağıtımlarına saldırı
Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı büyütmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz”
İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
5g, elektrikli araçlar, demir yolu… Türkiye çağ atlıyor!
Hastanelerde QR kodlu temizlik uygulaması tüm Türkiye’de başlıyor
Torba Yasa ayrıntıları TBMM’de
Putin-Trump arasında kritik telefon görüşmesi
Çok Okunanlar
Ani sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji o şehirleri tek tek açıkladı Ani sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji o şehirleri tek tek açıkladı
1 milyon TL’niz varsa dikkat! 1 milyon TL’niz varsa dikkat!
Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL? Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?
Gram altında rekor tahmin: İslam Memiş 2026 hedefini açıkladı Gram altında rekor tahmin: İslam Memiş 2026 hedefini açıkladı
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu