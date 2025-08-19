Milli Savunma Bakanı Güler’den Japonya mesajı: “Savunma sanayinde daha fazla gelişim için hazırız”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi. Konuk Bakan, askeri törenle karşılandı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki ülke heyetleri toplantıya geçti.

Bakan Güler, toplantıda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki tarihi dostluğa dikkat çekti: “Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 101’inci yılındayız ve 101 yıldır ilişkilerimiz hep iyiye doğru giderek gelişme göstermiştir. Bugün dünyadaki güvenlik konusunun gelişimine paralel olarak da Japon dostlarımızla özellikle savunma sanayinde ve askeri ilişkilerimizde her halükarda daha fazla gelişim sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sayın Bakan’la beraber bu gelişmeyi sağlamak için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.”

Güler, Japonya heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Japon halkına da selam ve saygılarını iletti.

JAPONYA’DAN TARİHİ VURGULAR

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, görüşmede iki ülke arasındaki tarihi bağlara değindi:

“Bu sene Ertuğrul Firkateyni faciasının 135’inci yılı. Bu olay Japonya’da büyük yankı uyandırmıştı. Japonya’daki ders kitaplarında çocuklara anlatılıyor. Türk Hava Yolları tarafından İran-Irak savaşındaki Japonların kurtarılmasının 40’ıncı yıl dönümü olup, sizin sayenizde Japonların kurtarılması çok ünlü bir hikaye olmuştur.”