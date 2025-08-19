Uzmanlardan kritik uyarı: İleri yaşlarda az su tüketimi ciddi hastalıklara yol açabilir

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serdaroğlu, artan sıcaklıkların yaşlı bireyler için ciddi sağlık riskleri barındırdığını vurguladı.

Serdaroğlu, yaş ilerledikçe vücudun susuzluğa verdiği tepkinin zayıfladığını, yaşlıların çoğu zaman susama hissi yaşamadan ciddi miktarda sıvı kaybedebildiğini belirtti. Ayrıca böbreklerin su tutma kapasitesinin azalması ve özellikle idrar söktürücü ilaçların sıvı kaybını artırdığını ifade etti.

SUSUZLUK CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUYOR

Serdaroğlu, yaz aylarında sık görülen mide ve bağırsak enfeksiyonlarının da yaşlılar için ek bir tehdit olduğunu söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Özellikle kırsal bölgelerde arıtma sistemlerinin yetersiz kalması ve yüksek sıcaklık nedeniyle gıdaların hızla bozulması, ishal, bulantı ve kusma gibi şikayetlere neden olabiliyor. Bu durum terleme ve solunum yoluyla kaybedilen sıvılarla birleşince fark edilmeden ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Zamanında müdahale edilmezse bilinç bulanıklığı, tansiyon düşüklüğü ve böbrek yetmezliği gibi hastane yatışına yol açabilecek sonuçlar doğurabiliyor.”

“GÜNDE EN AZ 6-8 BARDAK SU İÇİN”

Dr. Serdaroğlu, susuzluğun önüne geçmek için günlük su tüketiminin artırılması gerektiğini belirterek, “Olumsuzlukların önüne geçebilmek için gün içerisinde en az 6-8 bardak su tüketilmesi, aynı zamanda su oranı yüksek sebze ve meyvelerin kan şekeri dengesi gözetilerek beslenme düzenine eklenmesi önemlidir” dedi.

Serdaroğlu, bozulmuş ya da açıkta satılan ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. İshal veya kusma görüldüğünde yalnızca su değil, tuz ve şeker içeren sıvıların da alınmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Serdaroğlu, yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumlarının yaz aylarında yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Yalnız yaşayan yaşlı bireylerin yaz aylarında düzenli olarak ziyaret edilmesi ve sağlık durumlarının yakından takip edilmesi gerekiyor. Büyüklerimizi sık ziyaret etmek, onlara su içmeyi ve sağlıklarını korumayı hatırlatmak, bu yaz yapabileceğimiz en anlamlı davranışlardan biridir."