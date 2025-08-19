Premier League’den Süper Lig’e: Edson Alvarez için Fenerbahçe mutlu sona çok yakın

Fenerbahçe, Premier League ekibi West Ham United’ın orta saha oyuncusu Edson Álvarez’i kadrosuna katmak için son aşamaya geldi. Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda gündeme gelen transferde kiralık anlaşma ve satın alma opsiyonu masada.

Fabrizio Romano’nun haberine göre, sarı-lacivertliler 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Edson Álvarez ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin kiralık olarak gerçekleşeceği, anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer alacağı belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise West Ham United’ın, kiralama bedelinin yanı sıra oyuncunun maaşının tamamının ödenmesini talep ettiğini, Fenerbahçe’nin de bu talebi kabul ettiğini aktardı. Satın alma opsiyonuna ilişkin final görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi.

MOURİNHO’NUN TALEBİYLE GÜNDEME GELDİ

Transferin, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun talebi üzerine gündeme geldiği belirtildi. Tarafların anlaşmayı salı günü netleştirmesi bekleniyor.

Futbola Club América altyapısında başlayan Edson Álvarez, burada 113 maça çıktı. 2019 yazında 15 milyon euro karşılığında Ajax’a transfer olan Meksikalı futbolcu, Hollanda ekibinde 147 maçta görev aldı ve 13 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

Ajax’taki başarılı performansıyla dikkat çeken Álvarez, 2023 yazında 38 milyon euro bonservis bedeli ile Premier League ekibi West Ham United’a imza attı. İngiliz temsilcisinde şu ana kadar 73 resmi maça çıktı.

Meksika Milli Takımı’nın da önemli isimlerinden biri olan Álvarez, bugüne kadar 93 kez milli formayı giydi ve 7 gol kaydetti.

Şu anki piyasa değeri 25 milyon euro olan tecrübeli orta saha, kariyerinin en yüksek değerine 2022’de 35 milyon euro ile ulaştı.

Kariyerinde toplam 359 maçta forma giyen ve 20 gol, 10 asistlik katkı sağlayan Edson Álvarez’in transferinin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

