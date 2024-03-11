Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Bu yaz terör sorun olmaktan çıkacak"

Amerika'yı terör örgütleri ile iş birliği konusunda eleştiren Güler, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda kimseden icazet almayacağının da altını çizdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu yaz Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde önemli bir adım atacağını açıkladı. Bazı gazetelere ortak röportaj veren Bakan Yaşar Güler, terörü sınırlarımızdan uzak tutarsak milletimiz güvende olur ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, verdiği röportajda, "Bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terör meselesini sorun olmaktan çıkartacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturma kararlılığımız tam. Teröristleri sınırlarımızın en az 30-40 kilometre uzağında tutarsak milletimiz de hudutlarımız da güvende olur." ifadelerini kullandı.

"OPERASYONLAR GENİŞLETİLECEK"

Bakan Güler, çatışmaların yaşandığı Pençe- Kilit bölgesine yönelik bilgiler de verdi.

- Her tepe 2-3 katlı mağaraya dönüştürülmüş, içerisinde de 6 aylık yiyecek, içecek ve her türlü mühimmat stoklanmış durumdaydı. Biz bunları teker teker temizledik ve temizlemeye devam ediyoruz. Mehmetçik zorlu hava ve arazi şartlarında mücadelesini kahramanca sürdürerek teröristlerin hareket alanlarını kısıtladı. Bu sene, önce Pençe-Kilit tamamlanacak ve operasyonlar Pençe bölgesinden ihtiyaç olan yerlere doğru genişletilecek.

Güler, terör örgütünün yuvası Kandil'in eskisi olmadığını, "Etkili operasyonlarımızla 10-15 yıl önceki Kandil yok. Burada barınamayacağını anlayan teröristler Asos bölgesine gittiler" dedi. Bakan, Asos'ta teröristlerin de temizlenmeye devam ettiğini ekledi.

Milli Savunma Bakanı, PKK/YPG'ye "kara gücüm" diyen Amerika'yı terör örgütü ile iş birliği noktasında eleştirdi. Güler, "Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilmez" ifadelerini kullandı.

"KAAN'A ODAKLANMAMIZ LAZIM"

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kaan'a dikkat çeken Güler, F-16 ve Euroufighter ile ilgili sürece de değindi.