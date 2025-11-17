Milli sporcu Emre Yazgan'ın ölümü ile ilgili dava başladı: İki sanık ilk kez hakim karşısında

Palandöken Dağı'ndaki antrenman sırasında düşen çığla hayata veda eden milli judocu Emre Yazgan'ın ölümüyle ilgili açılan davada, acılı anne-baba adalet isterken sanık kürsüsündeki isimler ilk savunmalarını yaptı.

Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Palandöken Dağı eteklerinde gerçekleştirilen antrenman esnasında yaşanan çığ felaketinde yaşamını yitiren milli judocu Emre Yazgan dosyası için kapılarını açtı. Genç sporcunun vefatına ilişkin olarak kulüp yöneticisi G.Ş. ile sporculardan sorumlu antrenör B.M.'nin yargılanmasına başlandı.

Duruşma salonunda acılı baba Fatih Yazgan ve anne Gülcan Yazgan hazır bulundu. Sanık sandalyesindeki isimlerden kulüp yöneticisi G.Ş. ile taraf avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya iştirak etti. Diğer sanık antrenör B.M. ise mahkeme salonunda yerini almadı.

"BENİM SORUMLULUĞUM YOK"

Hakim karşısında savunmasını yapan kulüp idarecisi G.Ş., yaşanan trajedide şahsına ait herhangi bir kusur bulunmadığını öne sürdü. G.Ş., olayın asıl sorumluluğunun Erzurum TOHM bünyesinde gerçekleştiğini iddia etti. Sanık müdafii ise dosyada yer alan bilirkişi raporuna itirazlarını sunarak, kulübün olayda mağdur statüsünde olduğunu ve müvekkilinin kafile listesinde dahi adının geçmediğini savundu.

Evlatlarını kaybeden anne ve baba ise, başka ocakların sönmemesi ve benzer acıların yaşanmaması adına sorumluların cezalandırılması talebinde bulundu.

JAK TİMİ O DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Duruşmaya tanık sıfatıyla katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, ihbarın düşmesiyle birlikte süratle afet bölgesine intikal ettiklerini belirtti. Olay mahallinde nizami bir arama kurtarma faaliyeti yürüttüklerini aktaran görevli, Emre Yazgan'a ulaştıkları ilk anı detaylandırdı. Talihsiz sporcuyu ilk etapta ayak kısmından tespit ettiklerini söyleyen tanık, yaptıkları kontrolde nabız atışının olmadığını ifade etti.

JAK personeli, yaklaşık 10 dakika süren kalp masajı müdahalesinde bulunduğunu, ancak çığ riskinin devam etmesi ve bölgenin tehlike arz ettiğinin anlaşılması üzerine sporcuyu sedyeye alarak hazır bekleyen ambulansa tahliye ettiklerini kaydetti.

Jandarma kontrol noktasında görevli personel ise ifadesinde, olayın cereyan ettiği bölgenin kendi konumlarının alt kısmında kaldığını, sporcu kafilesinin o bölgeye çıkışını görmediklerini ve çığ felaketini çevrede toplanan kalabalıktan öğrendiklerini beyan etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sorumlu antrenör B.M. hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Sanık ve tanıkların yeniden dinlenmesine hükmeden heyet, yargılamayı ileri bir tarihe erteledi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise çarpıcı detaylar yer aldı. Savcılık makamı, kulüp yöneticisi G.Ş. ve antrenör B.M.'nin olayda kusurlu olduğunu belirtti. İddianamede, milli sporcu Emre Yazgan'ın yetkili antrenörün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiğine vurgu yapıldı. Bu bağlamda sporcunun doğa yürüyüşü veya antrenman maksadıyla olay yerine kendi inisiyatifiyle değil, talimatla gittiği kanaatine varılarak, meydana gelen kazada Emre'nin kusursuz olduğu ifade edildi. İki sanık hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

milli sporcu çığ
