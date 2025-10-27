Milyonlarca kullanıcının verisi sızdırıldı: "İstanbul Senin" soruşturmasında 6 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve "İstanbul Senin" uygulaması aracılığıyla 4,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin iki ayrı ülkeye sızdırıldığı iddiasını konu alan soruşturma devam ediyor. Bu soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin emniyetteki prosedürleri bitirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden, programlarda yönetici pozisyonunda oldukları, örgüt yöneticileriyle bağlantıları saptanan ve verilerin işlenip gönderilmesi süreçlerinde rolleri olduğu anlaşılan 7 kişi, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Savcılık, geriye kalan 8 zanlı içinse adli kontrol tedbiri uygulanması yönünde talepte bulundu. Hâkimlik tarafından verilen karar neticesinde 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

"DARKWEB'TE SATIŞA ÇIKARILDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik bir soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti. Bu soruşturma bağlamında, bahsi geçen uygulama aracılığıyla 4,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin iki ayrı yabancı devlete sızdırıldığının tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkweb" üzerinden satışa sunulduğunun ve "İBB Hanem" isimli alt uygulamada da 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenip program dışına çıkarıldığının belirlendiği kaydedilmişti.

Başsavcılık açıklamasında, bu tespitler doğrultusunda, programlarda yönetici konumunda bulunan, aralarında İBB iştiraki şirketlerin de yer aldığı 6 farklı şirkette yöneticilik görevleri üstlenen ve ismi geçen örgüt yöneticileriyle bağlantıları saptanan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ifade edilmişti. Bu 13 kişiye ek olarak, firari durumdaki örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'na ait şirketlere naylon fatura düzenleme eylemlerine katıldıkları anlaşılan 2 şüphelinin de bulunduğu toplam 15 şüpheli için gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı. Şüphelilere yöneltilen suçlamaların "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "vergi usul kanuna muhalefet" ve "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" olduğu belirtilen açıklamada, zanlıların tümünün yakalandığı bilgisi de paylaşılmıştı.

GÖZALTINA ALINAN BAZI İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının kimlikleri şu şekilde sıralandı: "Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ'de yazılım geliştirme uzmanı Abdullah Uygun, Kobil Teknoloji AŞ'de yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş Yüksel".