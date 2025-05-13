Minguzzi cinayetine ilişkin 5 suça sürüklenen çocuk için iddianame belli oldu

Tutuklu bulunan şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocukların sosyal medya üzerinden hem Minguzzi ailesini tehdit ettikleri hem de saldırının faillerini açıkça övdükleri belirtildi. Şüphelilerin, “zincirleme şekilde, birden fazla kişiyle birlikte ve silahla tehdit” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 1 yıl 6 aydan 7 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul etmesi bekleniyor.