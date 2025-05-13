Minguzzi cinayetine ilişkin 5 suça sürüklenen çocuk için iddianame belli oldu

İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, sosyal medyada saldırganları öven ve aileyi tehdit eden içerikler paylaşan 5 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Minguzzi cinayetine ilişkin 5 suça sürüklenen çocuk için iddianame belli oldu
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Tutuklu bulunan şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocukların sosyal medya üzerinden hem Minguzzi ailesini tehdit ettikleri hem de saldırının faillerini açıkça övdükleri belirtildi. Şüphelilerin, “zincirleme şekilde, birden fazla kişiyle birlikte ve silahla tehdit” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 1 yıl 6 aydan 7 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul etmesi bekleniyor.

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