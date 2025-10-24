MİT ve bakanlık adıyla dolandırdılar! Uydudan define bulduklarını iddia ettiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sahte define, tarihi eser ve belge düzenleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 19 kişi tutuklandı, çok sayıda şüpheliye adli kontrol uygulandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MİT ve bakanlık adıyla dolandırdılar! Uydudan define bulduklarını iddia ettiler
Yayınlanma:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, sahte define ve tarihi eser iddialarıyla vatandaşları dolandıranlar ile sahte mesleki belgeler düzenleyen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyondüzenlendi.

Sahte define ve tarihi eser dolandırıcılığı soruşturmasında, kendilerini MİT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, elçilik veya banka çalışanı olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurlara ait arazilerde uydudan define tespiti yaptıklarını iddia ettikleribelirlendi.

Şüphelilerin, mağdurları ikna etmek için araziye önceden yerleştirdikleri değersiz materyalleri mağdurlarla birlikte çıkarıp, bunları kamu kurumlarına satacaklarını söyleyerek dolandırdıkları tespit edildi.

Ankara merkezli olarak Tokat, Yozgat, Çankırı, İzmir ve Afyon illerinde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAHTE BELGE OPERASYONU

Başsavcılığın yürüttüğü bir diğer soruşturma kapsamında, kamu kurumlarıyla bağlantıları olmadığı halde para karşılığı sahte silahlı-silahsız özel güvenlik, gassallık, mesleki yeterlilik, ustalık, kalfalık ve SRC belgeleri düzenleyen kişilere yönelik de operasyon yapıldı.

Ankara merkezli olarak Konya, Antalya, Şanlıurfa ve Bingöl illerinde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cezaevi’nde 18 hükümlü hastanelik olduŞanlıurfa Cezaevi’nde 18 hükümlü hastanelik olduYurt
Ayşe Barım'ın tutuklama kararı kaldırıldı! Adli Tıp raporu gerekçe olduAyşe Barım'ın tutuklama kararı kaldırıldı! Adli Tıp raporu gerekçe olduGündem
MİT dolandırıcılık
Günün Manşetleri
Berhan Şimşek’ten ilk açıklama
"Yaşlılarımızın aktif ve üretken olduğu bir yapı inşa ediyoruz!"
Ekrem İmamoğlu o davadan beraat etti!
Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı!
Rtük'te Ebubekir Şahin dönemi bitti!
Türk dünyası 'Türkçe yapay zeka' için birleşiyor!
Valilik kararı açıkladı: Okullar o saatten sonra tatil!
Chp kurultayı davasında karar çıktı!
Erdoğan'ın turu sonrası Ticaret Bakanlığı hedefi açıkladı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 189 gözaltı, 83 tutuklama!
Çok Okunanlar
80 öğrenci hastanelik oldu 80 öğrenci hastanelik oldu
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 25 Ekim Cumartesi elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 25 Ekim Cumartesi elektrik kesintileri
Kış saati geri mi geliyor? Kış saati geri mi geliyor?
Arka Sokaklar 724. bölüm KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar 724. bölüm KANAL D canlı izle!
İstanbul akşam saatlerine dikkat! İstanbul akşam saatlerine dikkat!