MİT ve bakanlık adıyla dolandırdılar! Uydudan define bulduklarını iddia ettiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, sahte define ve tarihi eser iddialarıyla vatandaşları dolandıranlar ile sahte mesleki belgeler düzenleyen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyondüzenlendi.

Sahte define ve tarihi eser dolandırıcılığı soruşturmasında, kendilerini MİT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, elçilik veya banka çalışanı olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurlara ait arazilerde uydudan define tespiti yaptıklarını iddia ettikleribelirlendi.

Şüphelilerin, mağdurları ikna etmek için araziye önceden yerleştirdikleri değersiz materyalleri mağdurlarla birlikte çıkarıp, bunları kamu kurumlarına satacaklarını söyleyerek dolandırdıkları tespit edildi.

Ankara merkezli olarak Tokat, Yozgat, Çankırı, İzmir ve Afyon illerinde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAHTE BELGE OPERASYONU

Başsavcılığın yürüttüğü bir diğer soruşturma kapsamında, kamu kurumlarıyla bağlantıları olmadığı halde para karşılığı sahte silahlı-silahsız özel güvenlik, gassallık, mesleki yeterlilik, ustalık, kalfalık ve SRC belgeleri düzenleyen kişilere yönelik de operasyon yapıldı.

Ankara merkezli olarak Konya, Antalya, Şanlıurfa ve Bingöl illerinde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.