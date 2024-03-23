Moskova'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi! DEAŞ gerçekte kime hizmet ediyor?

ABD ve Batılı müttefikleri bir kez daha terörü bir silah olarak kullandı. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısının ardından Batılı devletler ve medya, saldırıyı DEAŞ'ın yaptığı üzerinde durdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova art arda yaptığı açıklamalarla terör saldırısının arkasındaki güçlere dikkat çekti. Zaharova, ABD'nin Moskova'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin DEAŞ ile ilişkilendirmesinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Zaharova, "DEAŞ unsurlarının Ukrayna'da saklanma planlarını biliyoruz. Batılı liberal rejimlerin eliyle on yıldır Avrupa'da terörizmin yayıldığı bir merkeze dönüşen ve aşırılıkta Kosova'yı bile geride bırakan ülkenin ta kendisi." dedi.

Batı'nın bir silah olarak kullandığı, Türkiye'de de pek çok saldırıda bulunan DEAŞ'ı kim kurdu. Bu soruya en çarpıcı yanıtı döneminde ABD Başkanı Donald Trump 2016'da vermişti. .

"DEAŞ'ın Başkan Obama'yı onurlandırdıklarını biliyorsunuz, IŞİD Başkan Obama'yı onurlandırıyor. O IŞİD'in kurucusudur. IŞİD'in kurucusu o. Kurucusu o. IŞİD'i o kurdu. Ve kurucu ortağın sahtekar Hillary Clinton olduğunu söyleyebilirim. Kurucu ortak. Sahtekar Hillary Clinton."

Amerika, kurduğu DEAŞ bahanesiyle Suriye'yi işgal etti. PKK'yı yobaz örgüt DEAŞ ile mücadele eden güç olarak makyajlayarak bölücüşüğe Suriye'de alan açtı. Amerika Musul ve Kerkük'ü Irak'tan koparmak için DEAŞ'ı kullandı.

Türkiye'nin sözde müttefiki Amerika, hem DEAŞ'ı hem de PKK/PYD'yi aynı anda Türkiye'nin üzerine sürdü. Türk Ordusu Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği 3 kara harekatıyla hem DEAŞ'ı bitirme noktasına getirdi hem de Amerika'nın PKK koridorunu dağıttı.

Amerika Türkiye'nin istikrarsızlşaması için DEAŞ'a da çok sayıda terör eylemi yaptırdı. O terör saldırılarından önce de ABD, Türkiye'deki vatandaşlarına terör saldırısı uyarıları yapmıştı.