Motosiklet sürücüleri dikkat! İstanbul Valiliği’nden yeni park yasağı genelgesi

Genelgede, kaldırımlar, yaya yolları ve meydanlara motosiklet park edilmesine kesinlikle izin verilmeyeceği bildirildi. Ayrıca trafiğe kapalı alanlarda motosiklet girişlerine de izin verilmeyeceği açıklandı.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre genelgede şu ifadeler kullanıldı: "Günümüzde motosiklet/motorlu bisikletlerin, ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle hem bireysel kullanımda hem de ticari işletmelerce tercih edildiği, bu tür araçların trafikte daha fazla yer almasıyla birlikte uygun şekilde park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur."

PARK YASAĞININ OLDUĞU YERLER

Genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61. maddesi kapsamında park yasağının olduğu yerler hatırlatıldı. Buna göre taşıt yolu üzerinde:

Duraklamanın yasaklandığı yerlerde,

Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı bölgelerde,

Geçiş yolları önünde veya üzerinde,

Yangın musluklarına beş metre mesafede,

Yolcu taşıtlarının duraklarına on beş metre mesafe içinde,

Üç ya da daha fazla ayrı taşıt yoluna sahip karayolunun orta şeridinde,

Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkışına engel olacak noktalarda,

Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş-çıkış noktalarına on beş metre mesafe içinde,

Park izni verilen sürenin dışında,

Kamuya açık alanların giriş-çıkış kapılarında beş metre mesafede,

Alt geçit, üst geçit, köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafede,

Belirli kurum ve kuruluşlara ayrılan özel park yerlerinde,

Yaya yollarında,

Engelli araçlarına ayrılmış park alanlarında, park etmek yasaktır.

İstanbul Valiliği’nin genelgesinde şu ifadelere yer verildi: "Trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi" gerektiği vurgulandı.