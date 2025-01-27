MSB açıkladı: Fırat Kalkanı’nda 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB açıkladı: Fırat Kalkanı’nda 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurgulayan ifadeler kullanıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

msb terörist etkisiz hale getirildi
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