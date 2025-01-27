Ekrem İmamoğlu, "Selahattin Demirtaş ve Ümit Özdağ'a sevgi ve saygılarımı yolluyorum" dedi

İmamoğlu, Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Olayın derinlemesine araştırılması ve tüm yetkililerin en üst hassasiyetle sorumluluk alması gerekiyor. Ancak maalesef, siyasi hesaplarla hareket eden bir anlayış, sorumluluk almaktan kaçınıyor. Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan’a yönelik saldırıları ve hakaretleri en sert şekilde kınıyorum. Sayın Özcan, facianın ilk anından itibaren büyük bir özveriyle çalıştı. Kendisine buradan sevgilerimi iletiyorum."

İmamoğlu, facianın yaşandığı gün AK Parti Ankara İl Kongresi'nin 6 saat boyunca devam etmesini eleştirdi:

"Yangın faciasının gerçek boyutları kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu süreç, Türkiye’nin içinde bulunduğu derin sistem krizinin bir yansımasıdır. Hükümetin her yetkiyi kendine devşirmeye çalıştığı, ancak sorumluluk almaktan kaçındığı bir düzen içerisindeyiz."

"DEMİRTAŞ VE ÖZDAĞ'A SEVGİLERİMİ YOLLUYORUM"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını da ele alan İmamoğlu 12 Eylül'den sonra ilk kez iki genel başkanın tutuklandığını iddia etti ve terör suçundan cezaevinde olan Demirtaş'ı masumlaştırma çabasını sürdürdü.

İmamoğlu'nun 12 Eylül sonrası ilk kez parti genel başkanlarının tutuklandığı iddiası yanlış. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 12 Eylül'den sonra 3 kez tutuklandı. en son Ergenekon tertibinde 6 yıl cezaevinde tutuklu kaldı.

İmamoğlu "1980 darbesinden bu yana ilk kez, bir yılda iki siyasi parti genel başkanı cezaevine gönderildi. Ümit Özdağ ve Selahattin Demirtaş’ın karşılaştığı bu hukuksuzluklar, Türkiye’nin demokrasi sicilinde kara bir leke olarak yerini almıştır." dedi.

"Türkiye’de bağımsız ve tarafsız bir yargıdan söz edemeyiz. Cumhurbaşkanı tarafından atanan kişiler eliyle yargı, siyasetin bir aracı haline getirilmiştir. Ne yazık ki hukuksuz operasyonlarla siyasi rakiplerini saf dışı bırakmaya çalışan bir anlayış, ülkeyi yönetmeye devam ediyor."

"TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE"

Toplantıya "Turpun Büyüğü Heybede" başlığını verdiklerini söyleyen İmamoğlu, kamuoyuyla paylaşacağı detayların hukuksuzlukların boyutunu gözler önüne sereceğini ifade etti:

"Bugün, bir kişinin nasıl infazcıya dönüştürüldüğünü, hukuksuzlukların nasıl sistematik bir şekilde örtbas edilmeye çalışıldığını ortaya koyacağım. İmzasız raporlarla insanların nasıl suçlandığını ve tutuklandığını tüm gerçekleriyle kamuoyuna sunacağım."

İmamoğlu, toplantıyı şu sözlerle noktaladı:

"Bugünkü süreçten ülkemizi kurtaracak olan, milletimizin iradesidir. Hukuksuzluklara karşı birlikte mücadele ederek, daha adil bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz."