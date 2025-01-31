MSB açıklaması: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB açıklaması: 13 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde ise 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz duruma getirildi.

Bakanlık Açıklaması:
"Ara, bul, yok et!"
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristi, Suriye’nin Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde ise 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Bakanlık açıklamasında, "Teröristler, her nerede olursa olsunlar, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" ifadeleri kullanıldı.

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