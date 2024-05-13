MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Yağmur Biçen
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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