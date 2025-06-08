MSB duyurdu: Van hudut hattında zehir tacirlerine darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin doğusundaki Van hudut hattında yapılan bir operasyonla uyuşturucu kaçakçılığına büyük bir darbe vurulduğunu duyurdu. MSB’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sınır güvenliğini sağlamakla görevli hudut birliklerinin 7 gün 24 saat kesintisiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti yürüttüğü vurgulandı.

Hudut kartalları, İran sınırından Türkiye’ye atlar üzerinden giriş yapmaya çalışan iki şüpheliyi tespit etti. Şüpheli hareketlerin gözlenmesi üzerine, duruma hızla müdahale edildi ve Van İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde bir kara operasyonu başlatıldı.

Yapılan operasyon neticesinde, sınır hattına yakın bir noktada araziye gizlenmiş 87 kilogram (87.000 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon sırasında yakalanan 2 şüpheli şahıs ile birlikte ele geçirilen uyuşturucu maddeler, adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla Van İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.