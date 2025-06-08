MSB duyurdu: Van hudut hattında zehir tacirlerine darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-İran sınırındaki Van hudut hattında düzenlenen operasyonda 87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve Türkiye'ye atlarla geçmeye çalışan 2 kişinin jandarma ile yapılan ortak operasyonda yakalandığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
MSB duyurdu: Van hudut hattında zehir tacirlerine darbe
Yayınlanma:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin doğusundaki Van hudut hattında yapılan bir operasyonla uyuşturucu kaçakçılığına büyük bir darbe vurulduğunu duyurdu. MSB’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sınır güvenliğini sağlamakla görevli hudut birliklerinin 7 gün 24 saat kesintisiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti yürüttüğü vurgulandı.

Hudut kartalları, İran sınırından Türkiye’ye atlar üzerinden giriş yapmaya çalışan iki şüpheliyi tespit etti. Şüpheli hareketlerin gözlenmesi üzerine, duruma hızla müdahale edildi ve Van İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde bir kara operasyonu başlatıldı.

Yapılan operasyon neticesinde, sınır hattına yakın bir noktada araziye gizlenmiş 87 kilogram (87.000 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon sırasında yakalanan 2 şüpheli şahıs ile birlikte ele geçirilen uyuşturucu maddeler, adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla Van İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Osimhen'den Suudi Arabistan'a ret: Galatasaray bir kez daha devredeOsimhen'den Suudi Arabistan'a ret: Galatasaray bir kez daha devredeSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı
Günün Manşetleri
Diyarbakır'da zehir tacirlerine darbe
26 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
5 yıldızlı otelden 1,1 milyarlık dolandırıcılık
Kaza mı, ihmal mi?
Trafik cezalarına hapis mi geliyor?
Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Barbaros Bahçelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de orman yangını
Türk Altın Kurban Bayramı mesajı
Prim yükü hafifletilsin, norm birliği sağlansın
Çok Okunanlar
Faizler zirveyi zorluyor Faizler zirveyi zorluyor
Gölgede bile yanacağız! Gölgede bile yanacağız!
Şeker ve un bırakıldığında vücutta neler oluyor? Şeker ve un bırakıldığında vücutta neler oluyor?
Bayramda çalışanlar dikkat! Bayramda çalışanlar dikkat!
Meteoroloji il il uyardı: O şehirlere sağanak geliyor Meteoroloji il il uyardı: O şehirlere sağanak geliyor