MSB: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde 57 teröristin etkisiz hâle getirildiğini ve yıl başından bu yana toplamda 278 teröristin operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

TERÖRLE MÜCADELE HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke ve bölge güvenliğini sağlamak amacıyla Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen terörle mücadele operasyonlarıyla, son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirdi. Bu sayede, yıl başından bu yana 278 terörist (87 Irak, 191 Suriye) etkisiz hale getirilmiş oldu.

Ayrıca, üç PKK'lı terörist teslim oldu. Bakanlık, teröristlerin tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğunu vurguladı. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde de teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edilip, içinde bulunan malzemeler imha edilmiştir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Bakanlık, hudut güvenliğini artırmak için alınan yüksek emniyet tedbirlerinin etkili olduğunu belirtti. Son bir haftada 95 kişi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken yakalanmış ve 817 kişi hududu geçemeden engellenmiştir. Yılbaşından bu yana toplamda 415 kişi yakalanırken, 5.947 kişi ise hududu geçemeden durdurulmuştur.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GÜVENLİK

Türk Silahlı Kuvvetleri, sadece iç güvenlik değil, aynı zamanda dünya güvenliği ve barışına da katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu kapsamda, 23 Ocak’ta Libya Genelkurmay Başkanı ve IKBY Peşmerge Komutanı gibi birçok önemli ziyaret gerçekleşti. Ayrıca, Türkiye, Suriye'deki durumla ilgili önleyici tedbirler almakta ve bölgesel güvenliği sağlamaya yönelik çalışmaları sürdürmektedir.

SAVUNMA SANAYİ

Yerli savunma sanayi ürünlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmeye devam ettiğini bildiren Bakanlık, Kış-2025 Tatbikatı'nın da başarıyla sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, NATO Deniz Muhafızı operasyonuna katılım sağlanarak bölgesel güvenlik güçlendirilmektedir.

Sonuç olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri; sınır güvenliği, terörle mücadele, mavi vatanın korunması ve uluslararası barış için verdiği mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

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