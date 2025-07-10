MSB’den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Temmuz’da gerçekleşen ve 12 askerin şehit olduğu metan gazı zehirlenmesiyle ilgili kamuoyunu bilgilendiren çarpıcı bir açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmede, “Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

MAĞARADA KEŞİF KÖPEKLERİYLE TARAMA YAPILDI

Ekonomim'e göre, bakanlık kaynakları, söz konusu operasyonların 1 Temmuz itibarıyla başladığını, hedefteki mağaralarda önce keşif köpekleri, ardından da Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi ile arama-tarama yapıldığını bildirdi.

Mağarada basamaklı ve kademeli bir yapıda ikinci bir kat daha olduğunun tespit edildiği vurgulandı ve olayın yaşandığı mağaraya yönelik operasyona ilişkin, "Olayın yaşandığı 6 Temmuz’da mağaraya girilmeden köpek ile tekrar keşif yapılmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 3 grup halinde (6+4+2) aralıklarla toplam 12 personelimiz ile mağaraya girilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre, bir gün önce mağarada tespit edilen ikinci katın arama-tarama faaliyeti esnasında önde ilerleyen askerlerde ani şekilde sendeleme ve bayılmalar meydana geldi. Bu durumu fark eden arkadaki irtibat ve emniyet timi hemen dışarı çıkarak yardım talebinde bulundu.

MSB'nin paylaşımında, “Dışarıda bulunan 5 personel yardım çağrısı üzerine silah arkadaşlarını kurtarmak için derhal mağaraya girmiş, girenlerin bir kısmında da sendeleme ve bayılmalar olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Olayın büyümesi üzerine dışarıda bulunan 12 personelin de ikişerli gruplar hâlinde mağaraya girdiği ve içeride gazdan etkilenen personeli kurtarmak için büyük bir fedakârlık örneği gösterdiği vurgulandı.

Ancak tüm çabalara rağmen acı bilanço önlenemedi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“En önde bulunan 7 silah arkadaşımız hariç gazdan etkilenen tüm personelimiz, arama tarama faaliyetinde görevli personelimizin fedakârlığıyla dışarı çıkarılmış ve derhâl hava yolu ile hastaneye sevk edilmiş, tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.”

Ayrıca olayın ardından AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı uzman arama kurtarma ekiplerinden de destek talep edildiği bildirildi.

OKSİJEN ORANI %19’A DÜŞTÜ, MAĞARAYA FANLARLA MÜDAHALE EDİLDİ

MSB, olayın ardından mağarada gerçekleştirilen ölçümlerde karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlandığını duyurdu.

Oksijen oranının %19’a kadar düştüğünün tespit edilmesi üzerine mağaraya fanlarla oksijen basıldığını belirtildi. Oksijen seviyesinin %60’a çıkarılmasının ardından mağaraya giren Türkiye Taş Kömürü Kurumu uzman ekiplerinin, içeride yaşamını yitiren 7 askerin naaşına ulaştığı ifade edildi.

GAZ MASKESİ YOKTU İDDİASI YALANLANDI

Açıklamada ayrıca, olayın ardından kamuoyunda gündeme gelen ve sosyal medyada paylaşılan bazı iddialar da net bir şekilde yalanlandı. Özellikle gaz maskesi bulunmadığı yönündeki iddialar hakkında şu ifadeler kullanıldı: “Gazdan etkilenen personelimizin tamamının aynı anda mağara içerisine girdiği, görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı, mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu, şarapnel ile şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu iddiaları tamamen asılsızdır.”

MSB: “İSTİSNAİ, ÖNGÖRÜLEMEZ VE OLAĞANDIŞI BİR DURUM”

MSB, yaşanan olayın “istisnai, öngörülemez ve olağandışı” bir durum olduğunu vurgularken, olayla ilgili idari tahkikatın başlatıldığını ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

“Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. "Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bahse konu olayla ilgili derhâl başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleri ile ayrıntılı şekilde incelenmekte; mağara içerisinde bulunan karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarının kaynağının tespitine insansız sistemlerin kullanılması da dâhil devam edilmektedir. Tahkikatın devam ettiği bu aşamada, kamuoyunun yalnızca resmî makamlardan yapılan açıklamalara itibar etmesi önem arz etmektedir. Yürütülen idari tahkikatın sonucu tamamlanmasını müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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