MSB’den kritik açıklamalar: Suriye’de yeniden yapılandırma, Ukrayna iddiaları ve sınır güvenliği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, “Suriye harekat alanlarında Tel Rıfat ve Menbic dahil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Aktürk, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104’üncü ve Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), proaktif güvenlik stratejisi çerçevesinde devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için yürüttüğü çalışmaları başarıyla sürdürdüğünü vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELE VE HUDUT GÜVENLİĞİ

Aktürk, son bir haftada operasyon bölgelerinde arazi arama-tarama faaliyetleri, mağara ve sığınakların imhası, el yapımı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi ve çok sayıda silah ile mühimmatın kullanılamaz hale getirildiğini aktardı. Hudut güvenliği konusunda da önemli bilgiler paylaşan Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 268 kişinin yakalandığını, bunlardan 5’inin terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla yakalanan kişi sayısının 5 bin 113 olduğunu belirten Aktürk, “Son bir haftada engellenen 944 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 46 bin 881 olmuştur” dedi.

FIRAT KALKANI HAREKATI’NIN 9’UNCU YIL DÖNÜMÜ

Tuğamiral Aktürk, 24 Ağustos 2016’da başlayan Fırat Kalkanı Harekatı’na da değindi. “24 Ağustos 2016’da ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye'nin kuzeyinde başlatılan ve başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yaklaşan 9’uncu yıl dönümü vesilesiyle kahraman Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz” diye konuştu.

SURİYE’DE YENİDEN YAPILANDIRMA

MSB kaynakları, Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos 2025’te imzalanan “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” kapsamında sürecin hız kazandığını açıkladı. Kaynaklar, “Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış; eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır” bilgisini paylaştı.

Ayrıca, “Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla Bakanlığımızdan müteşekkil heyetler vasıtasıyla teknik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır” denildi. Türkiye’nin, Suriye’nin istikrarını bölge barışı açısından kritik gördüğü ve “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesini desteklemeye devam ettiği ifade edildi.

UKRAYNA’YA BARIŞ GÜCÜ İDDİALARINA NET YANIT

Türkiye’nin Ukrayna’ya barış gücü göndereceği yönündeki iddialara da cevap veren bakanlık kaynakları, “Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir. Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır” açıklamasını yaptı.

GAZZE İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI

Gazze’de yaşanan insani felakete dikkat çeken Aktürk, “Açlık, yokluk ve temel ihtiyaçlara erişim eksikliği nedeniyle Filistin halkı, son derece ağır koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde, Gazze'de ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerekmektedir. Filistin halkının haklı mücadelesine verdiğimiz desteği sürdüreceğimizi, bölgede kalıcı istikrar ve barışın iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

Aktürk, TSK’nın uluslararası tatbikat ve işbirliği faaliyetleriyle kabiliyetlerini geliştirmeye devam ettiğini vurguladı. Katar, Fransa ve İtalya Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin Türkiye limanlarına ziyaret gerçekleştirdiğini, Konya’da düzenlenen Bilim Festivali’nde SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu yaptığını açıkladı. Ayrıca TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ve Savarona dahil 9 gemiyle İstanbul Boğazı’nda geçiş yapılacağını duyurdu.

SAVUNMA SANAYİ VE YERLİ ÜRETİM

Savunma sanayi alanındaki gelişmeleri de aktaran Aktürk, “Son bir hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda 5,56 milimetre Piyade Tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmış, Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından muhtelif miktarda ve değişik çap ve tipte mühimmatın test ve teslim süreçleri başarıyla tamamlanmıştır” dedi.

TÜRKİYE – JAPONYA SAVUNMA DİYALOĞU

MSB kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 19 Ağustos’ta Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile görüştüğünü belirtti. Görüşmede iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin artırılması, küresel ve bölgesel güvenlik ile savunma sanayi alanındaki mevcut ve potansiyel işbirliklerinin geliştirilmesi ele alındı. Kaynaklar, “Türkiye ve Japonya arasında samimi ve yapıcı atmosferde paylaşılan görüşler, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak ve önümüzdeki dönemde savunma alanındaki diyalog ve işbirliğimizi daha da güçlendirecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 26-30 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Manisa, Konya ve Kütahya’da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları yapılacağı açıklandı. Deniz Kuvvetleri de aynı tarihlerde 24 gemi ile 24 farklı limana ziyaret gerçekleştirecek.