Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de ebediyete uğurlandı

Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adadı. Çalışmalarıyla adını tarihe yazdırdı. O, 10. yıl marşının "10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan" mısrasındaki Cumhuriyetin yarattığı gençlerdendi.

Bilimi halka sevdiren Muazzez İlmiye Çığ, Silivri'de barikatları yıkan Vatan Partili, hak arayışı yapan Tekel işçisiydi. TGB'nin en genç üyesi örgütlü bir aydındı...

Cumhuriyet çınarı için bu dünyadan ayrılma vakti geldi. 110 yaşında hayatını kaybeden Muazzez İlmiye Çığ için Mersin'de tören düzenlendi. Kızları Yuli ve Esin Çığ annelerini Ulusal Kanal'a anlattı.

Kaynak Yayınları Genel Müdürü Mehmet Sabuncu, Muazzez İlmiye Çığ'ın yazarlığa nasıl başladığını anlattı.

Sevenleri, arkadaşları, Vatan Partili yoldaşları ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı.

Son Sümer Kraliçesi, Mersin Akbelen mezarlığında toprağa verildi. Mezarı çiçeklerle donatıldı. Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanlığı da yapan Çığ'ın araştırmaları, eserleri nesiller boyu hatırlanacak.

77 bin Sümer tabletini tozlu raflardan kurtarıp 23 kitap yazan Çığ, eserleri ile dimağları aydınlatmaya devam edecek.