Mücbir Sebep Süresi Doluyor! Afet Bölgesi Sürenin Uzatılmasını İstiyor

Binlerce insanın yaşamını yitirdiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden 10 ay geçti. 11 ilde yıkıma neden olan ve ekonomiye maliyeti 100 milyar doları aşan felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken, afet bölgesine uygulanan "mücbir sebep hali" uygulaması 30 Kasım’da sona eriyor.

Depremden etkilenen 11 ilde uygulanmaya başlanan “mücbir sebep hali”, temmuz ayında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Kasım’a kadar uzatılmıştı.

Uygulamayla, afetzede vatandaşların borçları yapılandırılmış ve taksit ödemeleri mücbir sebep hali sonuna ertelenmişti. Sürenin dolmasıyla birlikte 6 Şubat-30 Kasım döneminde ertelenen borçların ilk taksiti, aralık ayı itibariyle ödenmeye başlanacak. Sonraki taksitler ise, takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

"Vergi Yükünün Altından Kalkamayız"

Bölgedeki iş insanları ise, ortaya çıkacak vergi yükünün altından kalkmanın imkansız olacağına dikkat çekiyor; sürenin yeniden uzatılmasını istiyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Depremlerin üzerinden 10 ay geçti ama ekonomik ve sosyal etkisi hala devam ediyor. Malatya’da 27 bin 500 işyeri yıkık veya ağır hasarlı. Odamıza kayıtlı 10 bin 600 üyemizin yüzde 80’i depremden zarar gördü. Şehrin ticareti adeta 21 metrekarelik konteynerlerde yürütülmeye çalışılıyor. Özellikle KOBİ’lerin depremin ekonomik enkazından çıkması imkânsız halde. Herhangi bir toparlanma emaresi yokken mücbir sebep hali sürenin sona ermesi sorunların daha da büyümesine neden olur. Vergi yükünün altından kalkamayız. Sürenin en az 1 yıl daha uzatılmasını talep ediyoruz." dedi.