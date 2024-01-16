Müge Anlı'nın şehit açıklaması tepki topladı! O sözleri böyle savundu

Türkiye, PKK'nın saldırısında verdiği 9 şehitle sarsıldı. Tatlı Sert programıyla reyting rekorları kıran sunucu Müge Anlı, dünkü programında şehitlere başsağlığı diledi. Anlı'nın başsağlığı dilerken kullandığı ifadeler tepki topladı. Tepkiler sonrası ünlü sunucu, sözlerine açıklık getirdi.

MÜGE ANLI'NIN ŞEHİT AÇIKLAMASI TEPKİ TOPLADI

Sunucu Müge Anlı, verdiğimiz 9 şehit için başsağlığı dileğinde bulundu. Anlı, "Vatan sağ olsun ama artık şehit haberleri de gelmesin, hepimizin ortak dileği bu" şeklinde konuştu. Anlı, bundan sonra tepki çeken o sözleri kullandı. Dünyadaki savaşların anlamsız olduğunu söyleyen Müge Anlı, "Bundan bin yıl sonrası, 100 yıl sonrası, 200 yıl sonrası insanlar nelerle uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

"Bir avuç toprak ve insan canı kıyaslanabilir mi? Mümkün değil!" diyen Anlı, bu ölümlerin devam ettiği sürece nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Müge Anlı konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

- İşte geldik gidiyoruz ya. Şu hayatın tadını çıkaralım diye boşuna söylemiyorum. Hala daha geldik gidiyoruz, hala bir karış toprak için insanların canlarını feda ediyorlar. Ne oldu, İkinci Dünya Savaşı'nda yedi herkes birbirini. Ne oldu, sonuç ne oldu? Vah gidene.

TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Müge Anlı, dün söylediği sözlerin tepki çekmesi sonrası, o sözleri Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği özel askeri operasyonlar ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları için söylediğini öne sürdü. Anlı, bu savaşlarda çocukların ve masum insanların öldüğünü belirterek, "Beni vatan haini ilan eden gerizekalılar, bizim ülkemizde savaş mı var? Ben o ifadeleri devam eden savaşlar için kullandım" dedi.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞINI SÖYLEDİ

Tepki çeken sözlerini gündeme getiren isimler için de konuşan Anlı, "bundan sonra bu şekilde kendisine iftira atanlara tazminat davası açacağını" söyledi. Ünlü sunucu tazminat davasından kazandığı paraları çocukların eğitimine bağışlayacağını ifade etti.

Kendisine "vatan haini" diyenlere sert tepki gösteren Anlı, "Beni vatan haini ilan edenin alnını karışlarım" dedi. Anlı, dünkü konuşmasından bir kaç ifadenin cımbızlanarak kendisine eleştiri yöneltildiğini öne sürdü.