Murat Çalık cezaevinde fenalaştı! Hastaneden “tahliye” çağrısı geldi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevine gönderildikten kısa süre sonra fenalaşarak acil servisle hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Murat Çalık cezaevinde fenalaştı! Hastaneden “tahliye” çağrısı geldi
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçirdiği ameliyatın ardından taburcu edilerek cezaevine gönderilmişti. Ancak cezaevinde sağlık durumu hızla kötüleşen Çalık, fenalaşarak ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı.

İki kez kanser tedavisi gören Çalık’ın son tıbbi değerlendirmelerinde ciddi risklerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

HASTANE RAPORU: “LÖSEMİ NÜKSÜ AÇISINDAN YÜKSEK RİSKLİ”

Sözcü'ye göre, hastane yetkililerinin hazırladığı tıbbi raporda Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin kritik ifadeler yer aldı. Raporda şu değerlendirme dikkat çekti: “Lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilmiş olup yakın hematolojik takibi uygun olacaktır.”

Bu ifadelerle birlikte, cezaevi koşullarında uygun sağlık takibinin yapılamayacağına dikkat çekilerek, cezasının evde infaz edilmesi gerektiği belirtildi.

Aynı raporda, hastanın mevcut sağlık durumu göz önünde bulundurularak cezanın infazı konusunda da resmi bir tavsiye sunuldu: “Hasta lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilerek cezasının infazının konutta gerçekleşmesi gerekmektedir.”

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