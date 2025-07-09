Galatasaray, Victor Osimhen transferi için tarih verdi

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Victor Osimhen transferiyle ilgili Ankara’da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağan Mali Genel Kurulu’na katılan Öztürk, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Transfer süreci hakkında konuşan Öztürk, Nijeryalı golcü Osimhen için resmî teklifin yapıldığını belirtti ve sürecin kısa sürede tamamlanabileceğini söyledi.

“Galatasaray bu sene direkt Şampiyonlar Ligi’nde. Tüm futbolcular bu arenada olmak istiyor. Osimhen şu anda Napoli’nin futbolcusu. Abdullah Kavukçu bu transfer için başkanımız tarafından görevlendirildi. Biz teklifimizi yaptık. Muhtemelen bu transfer de 48 saat içinde çözülür.”

Öztürk ayrıca, kulübün transfer yaklaşımına da değinerek şu ifadeyi kullandı:

“Her futbolcunun alternatifi vardır. Alternatifi olmayan tek şey Galatasaray sevgisidir.”