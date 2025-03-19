Müsavat Dervişoğlu'ndan seçim boykotu çağrısı

Dervişoğlu, İBB Başkanı'nın gözaltına alınmasının akılla ve hukukla açıklanamayacağını belirterek, “Bu olay aslında Türkiye’nin huzurunu hedef alıyor. Bugün itibariyle sandık, hukuk ve demokrasi askıya alınmıştır” dedi.

Dervişoğlu, CHP'nin, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sadece açıklama yapmasını eleştirerek, “Eğer her şey Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Recep Tayyip Erdoğan'ı o makamda tutmak için yapılıyorsa, o zaman muhalefetin açıklamaktan öte sorumluluklar üstlenmesi kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı ve seçimleri boykot çağrısı yaptı.

Dervişoğlu'nun açıklamaları şu şekilde devam etti:

“Tarih, darbecilerin yaptıklarını nasıl yazdıysa, bugün de bu işe imza atanları aynı şekilde yazacaktır. Gözü dönmüş bu iktidarın ve makam hırsına yenilmiş Erdoğan’ın İstiklal Marşı’nda ‘Korkma’ diye başlayan milletin susturulmasına asla gücü yetmeyecektir. Bu, Recep Tayyip Erdoğan tarafından işlenen anayasal bir suçtur. Savcılara buradan suç duyurusunda bulunuyorum ve bu zorbalığı aziz milletime şikayet ediyorum.”

Dervişoğlu, Erdoğan’ın talimatıyla alınan kararın derhal geri alınması gerektiğini belirtti.

“Bölüm sonu canavarı gibi ama tüm oyunlarda canavarların sonu bellidir. Onlar harami saltanatlarını sürdürmeye çalıştıkça, biz Mustafa Kemal'in Cumhuriyetini savunacağız. Eğer her şey Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Erdoğan’ı o makamda tutmak için yapılıyorsa, o zaman muhalefet açıklama yapmaktan öte sorumluluklar üstlenmelidir. Bu iktidara karşı bilinmeyen yönlerimizle çıkmak bir sorumluluktur.

Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'ya göre bir daha aday olamaz. Anayasa'ya aykırı davranışlar ve muhtemel adayların tasfiyesi devam ederse, yapılacak tek şey Cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot etmek ve protesto etmektir. Artık muhalefet, Meclis çoğunluğunu ele geçirmelidir.”