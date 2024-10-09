Muş'ta uyuşturucu ticareti operasyonu

Muş'ta uyuşturucu ticaretiyle ilgili gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alınan bir şahıs, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Muş'ta uyuşturucu ticareti operasyonu
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Muş'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan bir kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muş Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, “Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturuculara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda dün bir evde yapılan aramada bin 278 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı” denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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