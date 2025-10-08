Müvekkillerini kandırıp milyonları topladı! Sahte evrakla vurgun yapan avukat suçüstü yakalandı

İstanbul’da sahte evrak düzenleyip müvekkillerini dolandırdığı iddia edilen avukat Serkan K., bu kez Anadolu Adliyesi önünde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli avukat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, Başsavcıvekili Onur Yılmaz koordinasyonunda, savcı Zafer Küçük tarafından yürütülüyor.

Serkan K.’nin geçmişte de “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklanıp serbest bırakıldığı, ancak serbest kaldıktan sonra benzer eylemlere yeniden karıştığı tespit edildi.

CEZAEVİNDE “TAHLİYE” VAADİYLE MÜVEKKİLİNİ KANDIRDI

Soruşturma dosyasına göre Serkan K., daha önce tutukluyken aynı koğuşta bulunduğu Ferhat S. adlı kişiye, tahliyesini sağlayabileceği vaadinde bulundu. Tahliye olduktan sonra, Ferhat S.’nin kardeşleriyle iletişime geçen şüpheli, bu kişilerden 1 milyon 300 bin lira para aldı. Parayı mahkemeye yatırdığına dair sahte evraklar düzenleyerek müştekilere sundu.

Bu gelişmenin ardından şüpheli avukat, icra dosyasında kullanacağını öne sürerek 600 bin lira daha talep etti. Ancak bu kez müştekiler durumu polise bildirerek tuzak operasyonu hazırladı.

Polis ekipleriyle işbirliği yapan müşteki, şüpheli avukatı Anadolu Adliyesi önündeki bir kafeteryaya çağırdı. Serkan K., parayı teslim aldığı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde avukatın, müştekiden parayı aldığı anlar açıkça görülüyor.

“SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM”

Serkan K., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetti. “Bunların avukatlık işlerine ilişkin olarak takiplerini yapacaktım. İlk etapta tutarları 300 ve 355 bin dolar olan iki tane senede ilişkin olarak ihtiyati haciz talebinde bulundum. Bunlara ilişkin evraklarım vardır. Almış olduğum paralar da bunlara ilişkin olarak giderler ve teminatlardır.” diyen avukat, alınan paranın tahliye işlemleriyle ilgisi olmadığını iddia etti.

Serkan K. ayrıca, “Halihazırda para teminata dahi yetmemektedir, ben üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi tahliye veya beraat ümidiyle kandırmadım. Bugün almış olduğum 10 bin lira, müştekinin bana pasaportunu almam için ödediği paradır. Bu para 600 bin değildir.” şeklinde savunma yaptı.

Savcılık, nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, şüphelinin benzer eylemlerden dolayı çok sayıda soruşturma ve davasının devam ettiğini belirtti.

Sevk yazısında şu ifadeler yer aldı: “Şüpheli, avukatlık mesleği sebebiyle kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak çeşitli bahanelerle sahte evrak düzenlemektedir. Yüksek miktarlarda tahsilat yapıp haksız kazanç sağlamayı alışkanlık haline getirmiştir.” Bu gerekçelerle, şüphelinin tutuklanması talep edildi.

Hakim karşısına çıkarılan Serkan K., “resmi belgede sahtecilik” ve “serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.