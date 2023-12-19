Naci Görür 'Şakası Yok' Dedi! İstanbulluları Korkutan Uyarı...

Önce Gemlik'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki ve son olarak Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında yaşanan 4'ün üzerindeki deprem akıllara tekrar Büyük Marmara Depremi'nin getirdi.

Bir kısım yer bilimci söz konusu depremlerin Büyük Marmara Depremi'ni tetiklemeyeceğini belirtse de, Prof. Dr. Naci Görür 'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı.

Gebze Ticaret Odası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği panelde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattı.

Olası Marmara depremi hakkında konuşan Görür, KAF'ın kuzey kolunun kırılması durumunda 7.5 büyüklüğüne varan bir deprem meydana gelebileceğini söyledi. Bu kolun 45 kilometrelik uzunluğunun tamamen kilitli olması halinde ise 6.0 ve üzeri bir depremin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın, Marmara Denizi'ndeki düzeninden bahsederek, "Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu var. 3 kollu bir fay, bu fay kilitli bir fay. 'Kilitli bir fay' demek enerji biriktiriyor. Bu kol günün birinde kırılacak. Kırıldığı takdirde, en fazla 7 büyüklüğüne varabilir. Eğer kolun 45 kilometrelik uzunluğunun tamamı kilitli olup, kırılırsa 6 ve üzeri deprem olur. İkinci kol ise Yeşilköy açıklarından, orta Marmara, Silivri açıklarına kadar. Bu kola 'Kumburgaz kolu' diyoruz. Yaklaşık 70 kilometre uzunluğundadır. Bu kırıldığı takdirde, minimum 7,2 büyüklüğünde deprem üretir" dedi.

'Bu İşin Şakası Yok'

Görür, Silivri açıklarından başlayan ve Tekirdağ'a giden fay kolunun yıllardır enerji biriktirdiğine dikkat çeken Görür, "Enerji biriktirdiğini görüyoruz. Kırılıp da ayrı bir deprem oluşturmayacağını düşünüyoruz. Kırıldığı zaman bu kol da 7,2'lere varan deprem üretebilir" diyerek uyardı.

'Kırılmak Zorunda'

Görür, Marmara Denizi'nin ortasında oluşan deprem boşluğunun muhakkak kırılacağını ve depreme neden olacağını vurgulayarak, "1912 ve 1999 yıllarında Marmara Denizi'nin iki tarafında da deprem olmuş. İkisinin ortasında 1766 yılından beri deprem yok. O aradaki deprem boşluğu muhakkak dolacak. Bunun başka bir yolu yok. Doğuda ve batıda deprem olursa, ikisinin arası muhakkak kırılmak zorundadır. Bu bölgenin periyodu doldu. Bu işin şakası yok." şeklinde konuştu.