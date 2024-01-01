Naci Görür'den Korkutan Açıklama: 7'nin Üzerinde Depreme Hazır

Dün Hakkari'de yaşanan üç depremin ardından bugün de akşam saatlerinde Tunceli'de korkutan bir deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bugün Tunceli'de yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Yedisu Fayı'nın kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır olduğu uyarısında bulundu.

'Depreme Dirençli Kentler İstiyoruz'

"Süleymanuşağı Pülümür’de (Tunceli) 4.2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır" diyen Görür açıklamasına şöyle devam etti: